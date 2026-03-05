¿Homelander y Soldier Boy aliados en la temporada 5 de The Boys? Esto es todo lo que reveló el nuevo trailer de la serie

Todo listo para la temporada 5 de The Boys, y es que hoy jueves 5 de marzo de 2026 se dio a conocer el nuevo trailer oficial de esta serie que promete ser de las más sangrientas. En este adelanto se vio una inesperada alianza entre Homelander y Soldieron Boy; de igual forma Butcher estará ocupando sus poderes más a menudo y si de por sí era un antihéroe muy violento, con habilidades de un Super, todos están en peligro, incluso sus amigos.

Apenas el pasado miércoles 4 de marzo de 2026 se dieron a conocer los dos nuevos posters oficiales de la temporada 5 de The Boys, donde vimos a Homelander como una entidad divina abriendo los brazos, atrás de él se ve a Soldier Boy, quien al parecer tendrá un papel sumamente importante y lo peor de todo es que, en este adelanto, vimos cómo es que este Super tendrá una alianza con Patriota, la cual pinta para ser bastante peligroso.

¿Cuándo sale la temporada 5 de The Boys?

La temporada final de The Boys se estrenará el miércoles 8 de abril de 2026, y terminará la historia de una de las series más esperadas de todos los fanáticos de superhéroes, aventura que inició un 26 de julio de 2019. El inició del final de esta trama comenzó el 6 de diciembre cuando se estrenó el trailer de lo que sería la conclusión de esta serie.

Dónde ver en México la temporada final de The Boys

Para ver la temporada final de The Boys debes tener la aplicación de streaming de Amazon Prime, la app que tiene únicamente los derechos de esta serie. Los tres protagonistas que darán mucho de qué hablar son Homelander, Billy Butcher y Soldier Boy; este último se unirá con Patriota para acabar con todos los Chicos Buenos.

Fechas de estreno de los capítulos de la temporada final de The Boys

Abril 8 estreno de la temporada final de The Boys con los capítulos 1 y 2

Abril 15-Capítulo 3

Abril 22-Capítulo 4

Abril 29-Capítulo 5

Mayo 6-Capítulo 6

Mayo 13-Capítulo 13

Mayo 20-Capítulo 8

¿De qué tratará la quinta temporada de The Boys?

La temporada final de The Boys se centrará en un mundo que vive el total caos de los Super y sobre todo, con la incertidumbre de si Soldier Boy volverá. Los miembros de los Chicos están dispersos y muy desesperados, Hughie, MM y Frenchie están presos en un “Campo de la Libertad”, mientras que Starlight y A-Train intentan reorganizar su resistencia y reclutan a los jóvenes que escaparon de la Universidad de Godolkin, historia que debes ver en la serie llamado Gen V, que de igual forma está disponible en Amazon Prime.