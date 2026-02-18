El actor que da vida a Butcher, reveló que, la quinta temporada de The Boys será una total carnicería

De acuerdo con el actor Karl Urban, quien da vida Billy Butcher en la serie de The Boys, la quinta temporada de esta historia será una total carnicería y aseguró que habrá muchas muertes desde el inicio. El estreno de la quinta temporada de esta trama pinta para ser un total caos, pero desde el capítulo número uno habrá varios decesos que quizás sean muy tristes para los fanáticos de este proyecto, el cual se transmitió por primera vez el 26 de julio de 2019.

¿Cuándo es el estreno de la temporada 5 de The Boys?

El estreno de la temporada 5 de The Boys se estrenará el miércoles 8 de abril de 2026, este lanzamiento será la edición final de la historia y con ello se cerrará el arco narrativo de dicho proyecto. El tráiler de esta campaña se estrenó el 6 de diciembre de 2025, y aquí pudimos ver a Los Chicos reunidos, pero de igual forma el regreso de Soldier Boy y Homelander, este último más poderoso y violento que nunca.

¿En dónde ver la temporada 5 de The Boys?

Recuerda que, la temporada 5 de The Boys se puede ver a través de la aplicación de streaming Amazon Prime. Esta edición de la serie retoma su forma tan característica de los superhéroes, pero de igual manera contará con mucha violencia, moral ambigua y sobre todo, crítica social; además, el final promete cerrar todas las líneas argumentales que puedan imaginar los fanáticos.

Por otro lado, la campaña final fue escrita y producida con la intención deliberada de cerrar la trama de forma definitiva; pero, sus creadores Eric Kripke, Darick Robertson y Garth Ennis, aseguran que, el desenlace será totalmente explosivo y sobre todo, sangriento.

¿Cuántos capítulos tendrá la quinta temporada de The Boys?

El 8 de abril de 2026 será la fecha en la que se puedan ver los dos primeros capítulos de la última temporada de The Boys los cuales estarán disponibles en Amazon; cada episodio se estrenará cada semana (miércoles), y el momento final de esta serie se podrá ver el 20 de mayo de 2026.

Reparto de The Boys 5

Billy Butcher-Karl Urban

Hughie Campbell-Jack Quaid

Homelander-Antony Starr

Annie January (Starlight)-Erin Moriarty

Reggie Franklin (A-Train)-Jessie T. Usher

Marvin T.-Laz Alonso

Kevin Moskowitz (The Depp)-Chance Crawford

Serge (Frenchie)- Tomer Capone

Kimiko Miyashiro-Karen Fukuhara

Black Noir II-Nathan Mitchell

Ben (Soldier Boy)-Jensen Ackles