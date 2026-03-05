Nuevo poster oficial de la última temporada de The Boys, regresa este sanguinario personaje

Este miércoles 4 de marzo de 2026 de ha revelado el póster oficial de la temporada 5 de The Boys, una campaña que promete ser una total carnicería, esta declaración la dio Karl Urban, quien da vida a Billy Butcher; este mismo personaje aseguró que dicha edición será un completo caos desde el capítulo uno, donde confirmó varias muertes que serán muy dolorosas para los fanáticos.

¿Cuándo es el estreno de la temporada 5 de The Boys y dónde ve?

La temporada 5 de The Boys se estrenará el miércoles 8 de abril de 2026; con este lanzamiento de igual manera significará el final de esta historia y con se cerrará el proyecto que inició un 26 de julio de 2019. El trailer de la campaña cinco de esta serie que se puede ver por Amazon Prime, se estrenó desde el pasado 6 de diciembre de 2025, y en dicho adelanto se pudo ver el regreso de uno de los personajes más sanguinarios de esta trama.

¿Quién es el personaje sanguinario que se ve en el nuevo póster oficial de la temporada 5 de The Boys?

Uno de los personajes más sanguinarios que se ven en uno de los dos pósters de The Boys 5, es el de Soldier Boy. Este “superhéroe” apareció por primera vez en la temporada 3 de la serie, el papel es interpretado por Jensen Ackles. El origen de este también villano hace referencia al Capitán América de Marvel, y es que ambos fueron creados para combatir en la Segunda Guerra Mundial.

Soldier Boy es el líder de un equipo que se llama Payback, el cual también está en Stormfront. En la temporada 4 junto con Vought se encargaron de capturar a Billy Butcher y los demás chicos. Los poderes de este personaje son: fuerza, resistencia y reflejos mejorados; además es casi imposible de morir y uno de sus superpoderes es la onda expansiva que saca de su pecho, el cual también tiene consecuencias en los Supers, ya que les quita momentáneamente sus habilidades extrahumanas.

En la serie se puede saber qué, Soldier Boy es el padre de Homelander, a pesar de que Vought los haya creado de manera artificial, Patriota es el hijo de este soldado de guerra y a su vez es más fuerte, mejorado y sobre todo, puede volar; pero antes de que Maeve se tire al vacío para salvar a todos de la onda expansiva, el Super más longevo quiere matar al hijo de la esposa de Butcher y tanto a Billy como a Homelander no les parece, por eso al final todos se van en contra del pionero de los Seven.

Reparto de The Boys

Billy Butcher-Karl Urban

Hughie Campell-Jack Quaid

Homelander-Antony Starr

Starlight-Erin Moriarty

A-Train-Jessie T. Usher

The Deep-Chace Crawfor

Frenchie-Tomer Capone

Kimiko Miyashiro-Karen Fukuhara

Blanck Noir- Nathan Mitchel

Queen Maeve-Domique McElligott

Ryan-Cameron Crovetti

Soldier Boy-Jensen Ackles