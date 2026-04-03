The Chosen confirma el estreno de su temporada 6: abordará la pasión y crucifixión de Cristo

The Chosen anuncia la fecha de estreno de su sexta entrega. Los primeros episodios de la temporada 6 llegarán a Prime Video el 15 de noviembre. “El camino recorrido nos ha llevado a esto”, se lee en la publicación. El anuncio vino acompañado de una primera imagen promocional en la que se ve a Cristo cargando la cruz, previo a su crucifixión en el Calvario.

The journey has led to this.



The Chosen story continues Nov 15 @PrimeVideo pic.twitter.com/SY0bkFaucL — The Chosen (@thechosentv) April 3, 2026

The Chosen, temporada 6: ¿Cuántos episodios son y cuándo se estrenará cada uno de ellos?

La sexta temporada de The Chosen está compuesta por siete episodios. Los primeros tres serán estrenados en Prime Video el 15 de noviembre; mientras que los tres siguientes serán publicados de manera semanal en la plataforma de streaming, hasta el 6 de diciembre. El séptimo y último episodio tendrá su estreno en cines hasta la primavera de 2027. Si bien la fecha exacta del final de temporada no ha sido confirmada, todo parece indicar que se dará en Semana Santa.

Cabe mencionar que el final de la sexta temporada estará seguido del inicio de la séptima, mismo que también tendrá su estreno en la gran pantalla.

¿De qué trata The Chosen?

The Chosen, también conocida como Los Elegidos en español, sigue la historia de Jesús de Nazaret. La serie se centra en sus enseñanzas y relaciones. A diferencia de otras obras enfocadas en la vida de Cristo, The Chosen ofrece una perspectiva más humana y realista.

¿Qué pasará en la temporada 6 de The Chosen?

La temporada 6 se centrará en la pasión, crucifixión y sepultura de Cristo. “Todos conocen los aspectos básicos de esta parte de la historia, pero no todos saben el ‘por qué’ de la crucifixión y los extraordinarios sucesos de esas 24 horas”, explica el creador y productor ejecutivo de The Chosen, Dallas Jenkins. “Nos dimos cuenta de que esto no sólo merecía una temporada de televisión, sino también un largometraje cinematográfico independiente. Escribimos y filmamos todo con esto en mente”.

Dicho esto, el final de temporada que se proyectará de manera exclusiva en cines se centrará en la crucifixión de Jesús; por lo que se espera un largometraje profundo, lleno de reflexión y carga emocional. Por ahora, no queda más que esperar a que se dé a conocer la fecha de estreno oficial de la película.