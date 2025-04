Curiosidades de la adaptación de la serie de “The Last of Us 2” que no puedes perderte

Cada día está más cerca el estreno de la segunda temporada de la exitosa serie de The Last of Us, basada en el aclamado videojuego de Naughty Dog. La adaptación televisiva se estrena en abril de 2025 y contará con siete episodios, a diferencia de los nueve de la primera entrega. La historia avanzará cinco años después en un mundo aún más peligroso para Joel y Ellie, interpretados nuevamente por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Curiosidades de la segunda temporada de “The Last of Us”

Nuevo elenco y nuevos personajes se incorporan a la serie

Entre las novedades más destacadas está la incorporación de Kaitlyn Dever como Abby, un personaje clave que generará fuertes tensiones con los protagonistas. También suman al elenco Isabela Merced como Dina y Young Mazino como Jesse. Además, la serie también incluirá a Catherine O’Hara en un papel completamente nuevo que no estaba en el videojuego.

Hermosos paisajes naturales sacados del videojuego

El rodaje de la serie fue en Canadá, específicamente en Columbia Británica, replicando a la perfección los paisajes postapocalípticos del juego. La producción ha sido meticulosa para ofrecer una adaptación visualmente impactante y fiel al material original. Si eres de los que se preocupan por la fidelidad en los productos audiovisuales, tranquilo, aunque se tomaron libertades narrativas, seguro sorprenderán tanto a los jugadores como a nuevos espectadores.

La trama original se modificó ligeramente

Craig Mazin y Neil Druckmann insinuaron en diferentes ocasiones que habrá algunas diferencias en la forma en la que se desarrolla la historia. Sin embargo, no afecta del todo a la historia que ya conoces, pues finalmente sigue siendo una adaptación.

Se dice que la serie podría extenderse hasta cuatro temporadas, mientras se confirma, la serie sigue consolidándose como una de las adaptaciones de videojuego más exitosas de toda la historia. Estamos a cuestión de días del estreno y no podemos con la emoción de ver cómo continúan con la historia el próximo 13 de abril de 2025.

¿Estas listo para esta nueva entrega de The Last of Us?

