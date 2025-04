¡Tenemos The Last of Us para rato! Se anuncia la tercera temporada de la serie

Tenemos una increíble noticia para los fans del videojuego The Last of Us, pues ya se ha confirmado una tercera temporada de la serie adaptación, lo que ha generado la duda de qué parte de la historia es la que llegará en esta temporada.

Si bien, el videojuego tiene dos entregas, siempre se contempló que la segunda parte se dividiera en dos temporadas para darle mayor continuidad a la historia central, por lo que aquí te contamos todo lo que se sabe hasta el momento de esta tercera entrega.

¿Cuándo es el estreno de la segunda temporada de The Last of Us?

La segunda temporada de esta increíble historia, que sin duda te cautivara, ya seas conocedor del videojuego o no, llegará a streaming a partir de este 13 de abril y cada domingo se estrenará un capítulo nuevo, siendo un total de 6 episodios que ya se tienen preparados.

Es importante recordar que la primera temporada de la serie está basada completamente en el videojuego homónimo de 2013, mientras que en la segunda temporada se contará la historia de The Last of Us II de 2020.

Sin embargo, cuando los creadores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann, estaban preparando la adaptación, se dieron cuenta de que la historia de la segunda entrega es muy extensa y tiene temas que se pueden abordar a fondo, por lo que optaron en dividirla en dos partes.

Si bien, en la segunda temporada no terminarán los acontecimientos de la segunda entrega del videojuego, se especula que puede llegar a ver una cuarta temporada, ya que se busca que la adaptación sea lo más fiel a la entrega del 2020, respetando en su totalidad la historia.

Elenco confirmado de The Last of Us

Si en la segunda temporada de la serie, se confirmó que regresaran Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie, es seguro que para la tercera tengamos su participación ya son los personajes centrales de toda la historia de The Last of Us, los cuales sin duda han hecho un gran trabajo al interpretar a Joel y Ellie.