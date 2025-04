Te explicamos la razón detrás de la inmunidad de Ellie en “The Last of Us”

Ellie es la protagonista de “The Last of Us”, una adolescente que creció en un mundo devastado por una pandemia provocada por el hongo Cordyceps. Ella se convierte en una figura clave en el universo de TLOU al ser la única persona conocida que es inmune al hongo.

Por qué Ellie es inmune a los infectados en “The Last of Us”

Desde el primer juego de “The Last of Us”, Ellie ha sido un misterio, pues no importa cuántas veces la muerdan, ella se mantiene inmune al hongo Cordyceps, pero ¿por qué?

En el capítulo especial “Left Behind” y en la serie de HBO, se revela que Ellie nació justo cuando su madre fue mordida por un infectado. En un intento desesperado por protegerla, su madre le cortó el cordón umbilical segundos después de su nacimiento. Esto permitió que el hongo se introdujera en su sistema en una dosis tan baja que no la infectó, pero sí engaño a su cuerpo para pensar que ya estaba infectada. Es decir, su sistema inmune actúa como si el Cordyceps ya estuviera presente, creando una barrera natural contra futuras infecciones.

Este origen, más allá de lo científico, refuerza uno de los mensajes centrales del juego: el amor, el sacrificio y el azar pueden cambiar el destino del mundo.

¿Qué tipos de infectados existen en “The Last of Us”?

El hongo Cordyceps afecta a los humanos de forma diferente según el tiempo de infección. Aquí están algunos de los tipos más reconocibles:



Corredores (Runners) : Son los recién infectados, aún mantienen rasgos humanos y se mueve rápido.

: Son los recién infectados, aún mantienen rasgos humanos y se mueve rápido. Acechadores (Stalkers) : Esta es la fase intermedia, son más ágiles, se esconden y emboscan a sus víctimas.

: Esta es la fase intermedia, son más ágiles, se esconden y emboscan a sus víctimas. Chasqueadores (Clickers) : Estos llevan tiempo infectados. Son ciegos pero usan ecolocalización. Su cabeza está cubierta por el hongo.

: Estos llevan tiempo infectados. Son ciegos pero usan ecolocalización. Su cabeza está cubierta por el hongo. Hinchas (Bloaters): Llevan años infectados, tieien la piel gruesa y lanzan esporas. Son muy difíciles de eliminar.

Llevan años infectados, tieien la piel gruesa y lanzan esporas. Son muy difíciles de eliminar. Reyes Rata (Rat King): En casos extremos, como en “The Last of Us Part II”, donde múltiples infectados se fusionan en una sola criatura monstruosa.

Cada uno representa el horror biológico al que los humanos están expuestos, y muestran hasta qué punto el Cordyceps puede corromper la vida humana.

