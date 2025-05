¡Todo lo que tienes que saber de las Esporas de The Last of Us!

En el universo del videojuego The Last of Us, las esporas son una forma clave de propagación del hongo Cordyceps, la causa principal de la infección que ha devastado a la humanidad. Aunque el hongo Cordyceps existe en la vida real y afecta principalmente a insectos; sin mebargo, en el juego ha mutado para infectar a los humanos, dando lugar a una pandemia catastrófica.

¿Como funcionan las esporas en The Last of Us?

Las esporas son partículas microscópicas liberadas por el hongo en ciertas zonas cerradas y altamente contaminadas, pues en estas áreas, los cuerpos de los infectados se descomponen y liberan grandes cantidades de esporas al aire. Estas partículas, al ser inhaladas por personas no infectadas, pueden introducir el hongo en su sistema respiratorio y comenzar el proceso de infección, es por ello, que los personajes en el juego deben usar mascarillas para protegerse cuando entran a zonas con alta concentración de esporas.

El contagio por esporas es particularmente peligroso porque no requiere contacto directo con un infectado, ya que basta con respirar en un entorno contaminado para iniciar la transformación. Una vez infectado, el huésped atraviesa varias fases de mutación, desde el estado inicial conocido como “Corredor” hasta etapas más avanzadas como “Chasqueador”, dependiendo del tiempo transcurrido desde la infección.

¿Las esporas son únicamente del videojuego?

Si bien, es importante destacar que las esporas no aparecen en todas las versiones del universo The Last of Us. Pues en la primer temporada de la adaptación televisiva se optó por eliminar este medio de contagio y reemplazarlo con una red de micelio subterráneo, que conecta a los infectados de manera más orgánica y visualmente impactante.

Sin embargo, parece que las esporas regresarán en la segunda temporada, donde Ellie al ser inmune, será la única que no tiene que utilizar máscara para enfrentarse a las esporas.

Las esporas en The Last of Us son una representación ficticia de cómo un hongo puede volverse letal para los humanos.