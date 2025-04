¿Quién es Eugene en “The Last of Us”? El personaje que dejó huella sin estar en pantalla

En el universo postapocalíptico de “The Last of Us”, hay personajes que logran dejar una marca profunda sin necesidad de aparecer en pantalla. Uno de ellos es Eugene Linden, un antiguo miembro de la comunidad de Jackson cuya historia se entrelaza con la de Ellie y Joel de forma inesperada y emotiva.

¿Quién fue Eugene en “The Last of Us”?

A lo largo del juego se menciona varias veces el nombre de Eugene. Ahora, en la serie, también se ha mencionado el nombre de este misterioso hombre. Aparentemente, Eugene era uno de los integrantes de la comunidad en la que viven. Este hombre en su pasado trabajó un tiempo para las luciérnagas, para luego de dedicarse a cultivar plantas para los sobrevivientes, lo que lo convirtió en alguien muy popular dentro de la comuna.

De lo poco que se sabe es que Eugene estaba casado y tenía un hijo. En uno de los niveles del juego, los jugadores se pueden encontrar con una de las cartas que su esposa le mandó. En esta, le pedía que regresara a casa y abandonara su labor con las luciérnagas. Más adelante, en el mismo juego, se revela que sufrió un ataque cardiaco a los 73 años.

Con lo poco que se sabe, es difícil adivinar más detalles sobre este personaje. Incluso muchos jugadores han intentado averiguar si era cercano a Tommy o Joel en la comunidad de Wyoming, sin éxito.

Eugene en la serie de “The Last of Us”

Todo parece indicar que Eugene es mucho más relevante para nuestros protagonistas y el resto de la comunidad en la serie de “The Last of Us” de lo que fue en el videojuego. Aún no hay muchos detalles al respecto, pero hasta ahora sabemos que Gail, culpa al personaje de Pedro Pascal de haberlo asesinado.

Disparaste y mataste a mi marido. Mataste a Eugene, y estoy resentida contigo por ello. No, tal vez un poco más que eso. Te odio por ello. Te odio por ello. Y sí, sé que no tuviste elección. Lo sé. Sé que debería perdonarte. Pero lo intenté, y no puedo. Por cómo lo hiciste.

Los fanáticos han comenzado a especular y se cree que Eugene fue infectado y Joel no tuvo opción. Habrá que esperar a ver más capítulos de la serie para comprender esta nueva trama que ofrece la serie para expandir la historia de “The Last of Us”.

