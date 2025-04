“The Last of Us” T2: Qué pasó en el primer capítulo y qué esperar del segundo

La espera terminó y “The Last of Us” regresó a HBO con el estreno de su segunda temporada, retomando los eventos tras el final emocional y controversial de la primera. El capítulo 1 no solo reintrodujo a Joel y Ellie, sino que también empezó a sembrar las semillas de una nueva etapa más oscura, intensa y llena de consecuencias.

¿Qué pasó en el primer capítulo de “The Last of Us” segunda temporada?

Advertencia de Spoiler del episodio 1, temporada 2

El episodio arranca poco tiempo, después del viaje de Joel y Ellie, donde ella comienza a lidiar con las consecuencias de las mentiras de Joel y su creciente culpa por lo que vivieron. La relación de ambos se siente más tensa, madura y silenciosa.

En este capítulo introducen a Abby, personaje clave en los videojuegos de “The Last of Us Part II”, que aquí se nos muestra brevemente en una escena cargada de misterio. Esta aparición confirma que la serie seguirá los eventos del segundo juego, aunque posiblemente existan algunos cambios de ritmo.

También se exploran nuevas zonas devastadas por los infectados, lo que da pie a escenas intensas de suspenso y acción. El capítulo termina con una secuencia que deja a los fans al borde del asiento.

¿Qué se espera para el capítulo 2?

Con Abby ya presentada, el segundo capítulo podría centrarse en explorar su historia, sus motivaciones y cómo se cruzará su camino con el de Joel y Ellie. En el videojuego, su arco es uno de los más polémicos y poderosos, así que los fans están atentos a cómo se adaptará.

Se espera que en este capítulo se desarrollen nuevos personajes que jugarán un rol importante en el futuro conflicto. Se revelarán más detalles sobre el nuevo grupo que empieza a moverse en las sombras: Los Lobos. Elli tendrá más autonomía, algo vital para lo que viene después en la historia.

También te puede interesar: Hawkeye 2: Lo que sabemos hasta ahora de la segunda temporada