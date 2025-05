Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre la temporada 3 de “The Last of Us”

La tercera temporada de “The Last of Is” ya es una realidad. El éxito de las dos primeras entregas es innegable, por eso HBO confirmó que la serie protagonizada por Bella Ramsey continuará con una tercera temporada, la cual aún no cuenta con fecha de estreno. Lo que sí se sabe es que la narrativa seguirá los eventos restantes de “The Last of Us Part II”, el popular videojuego de Naughty Dog lanzado en 2020.

¿Qué parte del juego se adaptará la tercera temporada de “The Last of Us”?

La segunda temporada solo cubre la primera mitad del videojuego “The Last of Us Part II”, por lo que la tercera retomará la historia desde la creciente obsesión de Ellie por vengarse de Abby, luego del asesinato de Joel. Según los eventos del videojuego, esto es lo que podemos ver a continuación:



Ellie y Dina intentarán construir una vida juntas en una granja criando al hijo de Jesse.

y intentarán construir una vida juntas en una granja criando al hijo de Jesse. Ellie sifre constantemente por el trauma y la culpa, incapaz de soltar su necesidad de venganza.

A pesar del aparente retiro, Elli abandona a Dina y a JJ para continuar su búsqueda y dar con Abby

El viaje culmina en el segundo enfrentamiento de Ellie y Abby con un desenlace emocionalmente devastador.

Todo esto marca el punto más oscuro de Ellie, un arco que promete ser intenso, introspectivo y lleno de dolor.

¿Habrá cambios entre el videojuego y la serie “The Last of Us”?

La respuesta es simple: Sí, pero sutiles. El showrunner Craig Mazin ha aclarado que respetarán la esencia de la historia, pero adaptarán ciertas secuencias y decisiones narrativas para que funcionen mejor en televisión.

¿Quiénes regresan para la temporada 3 de “The Last of Us”?

Bella Ramsey como Ellie

como Isabela Merced como Dina

como Kaitlyn Dever como Abby

como Gabriel Luna como Tummy

Además, se espera la aparición de personajes cruciales para la historia como Lev y Yara, con un castin que probablemente anuncien meses más adelante.

Pedro Pascal podría no unirse al elenco, pues si el personaje muere en la segunda temporada, es probable que si hace su aparición sea atrás vez de flashbacks o escenas del pasado.

