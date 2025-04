El tercer capítulo de “The Last of Us” estará lleno de acción y dolor

Si no has visto el segundo capítulo de la exitosa serie de “The Last of Us”, te recomendamos guardar el enlace para después y así evitar los posibles spoilers que podrías encontrar dentro de esta nota. Y es que el segundo episodio de la serie nos dejó con uno de los momentos más fuertes e impactantes de la historia.

El segundo episodio trajo momentos fascinantes y desgarradores para todos, incluso en redes sociales muchos de los fanáticos que ya conocían la historia gracias al videojuego, no dudaron en confesar que fue bastante inesperado el desenlace. Ahora que Joel ya no está más, ¿qué es lo que sucederá con Ellie?

También te puede interesar: ¡Viaja cronológicamente a una Galaxia Muy Lejana, con todas las películas de Star Wars!

Esto es lo que se espera para el tercer capítulo de “The Last of Us”

Al finalizar el segundo capítulo, pudimos disfrutar de un pequeño avance de lo que se viene en la serie para el próximo fin de semana. Algo es seguro, la muerte de Joel dejará un dolor y un trauma significativo en Ellie (Bella Ramsey).

A pesar de que los protagonistas tenían una complicada relación, Ellie tendrá que vivir un doloroso duelo y la ira la llevará a tener un fuerte deseo de venganza. Dina le ayudará a conocer a sus nuevos adversarios y dar con Abby (Kaitlyn Dever).

¿Cuándo se estrena el capítulo 3 “The Last of Us”?

El tercer episodio de “The Last of Us” se estrenará el próximo domingo 27 de abril a través de la plataforma de Max y estará disponible a las 20:00 horas.

¿Qué piensas de la serie con lo que va de la segunda temporada?

También te puede interesar: Andrew Garfield habló de su posible regreso como Spider-Man y pone una condición