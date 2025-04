¡Viaja cronológicamente a una Galaxia Muy Lejana, con todas las películas de Star Wars!

Star Wars, la saga que nos enseñó que la Fuerza no solo es para Jedi, sino también para nuestra vida diaria, aunque, lamentablemente, no podemos mover cosas con la mente, tiene un orden cronológico un poco retorcido. Si alguna vez te has preguntado cómo encajan todas esas películas de sables láser, persecuciones espaciales y “Yo soy tu padre”, ¡aquí te lo contamos todo!

Las seis primeras películas: El ascenso, la caída y la redención de los Skywalker

Star Wars: Episodio I – La Amenaza Fantasma (1999)

Cuando George Lucas decidió regresar a la galaxia con La Amenaza Fantasma, nos trajo a un joven Anakin Skywalker que estaba destinado a cambiar el curso de la historia y a terminar corriendo en una carrera de veleros en el desierto. A pesar de las críticas, esta película nos presenta el famoso "¡Choca esos cinco!” entre Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi, y la increíble batalla contra Darth Maul , un Sith con doble sable láser. ¡Sí, un sable láser con dos hojas! Y si no te emocionaste con la pelea, tal vez lo hiciste con la Crisis de los Midi-Clorianos.

Star Wars: Episodio II – El Ataque de los Clones (2002)

En El Ataque de los Clones, las cosas se complican, pues Anakin empieza a enamorarse de Padmé, mientras el Conde Dooku se hace el villano con su sable rojo. Además, es el momento en el que el joven Skywalker comienza a hacer cosas que solo un Jedi no debería hacer como matar a un montón de Tusken Raiders. ¿Quién no recuerda la batalla en Geonosis, con Jedi luchando a lo loco, mientras las tropas clon se preparan para la guerra galáctica? Y claro, por supuesto, la famosa frase de Obi-Wan: “Anakin, no lo hagas. ¡Es una trampa!”

Star Wars: Episodio III – La Venganza de los Sith (2005)

Aquí, la tragedia de Anakin alcanza su punto máximo, pues el Lado Oscuro lo consume, y su transformación en Darth Vader se siente tan inevitable como que un TIE Fighter se estrelle en el espacio. La batalla entre Anakin y Obi-Wan en Mustafar es el punto álgido de esta película, con esa épica frase de Obi-Wan: “¡Eras mi hermano Anakin!” La caída de la República y el surgimiento del Imperio bajo Palpatine es uno de los momentos más oscuros de la saga, donde no solo vemos el nacimiento de Darth Vader, sino la desaparición casi total de los Jedi. ¡Un llanto, un “nooooo” y, por supuesto, la creación de los Stormtroopers!

Star Wars: Episodio IV – Una Nueva Esperanza (1977)

Han Solo, el capitán más carismático de la galaxia, y su fiel copiloto Chewbacca, nos introducen a una joven princesa Leia y a un granjero llamado Luke Skywalker, quien no tiene idea de que la Fuerza lo está observando. Esta película es el encuentro de nuestros héroes con R2-D2 y C-3PO, el escape de la Estrella de la Muerte, y el icónico “¡Que la Fuerza te acompañe!”. A veces, parece que no necesitamos más que un simple X-Wing, un sable láser y unas buenas dosis de “yo soy tu padre” para hacer historia.

Star Wars: Episodio V – El Imperio Contraataca (1980)

¿Quién no recuerda el “No, yo soy tu padre”? El giro que cambió el rumbo de la saga y dejó a todos los fans a más de una milla de la galaxia. Mientras tanto, la Rebelión se refugia en el planeta Hoth, donde Darth Vader persigue a Luke y sus amigos. Este es el capítulo donde se ve la lucha interna de nuestros héroes, especialmente Luke, quien enfrenta sus propios miedos y la difícil decisión de entrenar con Yoda o salvar a sus amigos.

Star Wars: Episodio VI – El Retorno del Jedi (1983)

La lucha final contra el Imperio llega, y lo que vemos es el sacrificio definitivo de un padre por su hijo. La gran batalla en Endor, la lucha final de Luke contra su propio destino y la épica confrontación con el Emperador. Y, por supuesto, el regreso de Darth Vader. ¡Este episodio concluye con el regreso de los héroes, las celebraciones y un “May the Force be with you” que no deja a nadie indiferente!

La trilogía de Rey: nuevos comienzos y viejos misterios

Star Wars: Episodio VII – El Despertar de la Fuerza (2015)

El despertar de Rey es una de las grandes incógnitas de la saga, ya que todos nos preguntamos ¿Quién es ella? ¿De dónde viene su increíble habilidad con la Fuerza? “La Fuerza te ha llamado, Rey” y aunque parezca un eco de la vieja historia, este episodio no nos deja de sorprender con un nuevo villano, Kylo Ren, y una misteriosa pero heroica Rey. Además, la Primera Orden, que tiene todo el style del Imperio pero más moderno, y Han Solo nos da su despedida más épica.

Star Wars: Episodio VIII – Los Últimos Jedi (2017)

Aquí, las expectativas fueron desafiadas, ay que la historia toma giros inesperados, y el tono de Luke es todo menos el de un héroe tradicional. La Fuerza se convierte en un concepto aún más ambiguo, mientras Rey y Kylo exploran sus propios destinos. Y la escena de la “salida heroica” de Luke en Crait, ¡puf!

Star Wars: Episodio IX – El Ascenso de Skywalker (2019)

El regreso de Palpatine nos da escalofríos a todos, ya que Rey lucha con su identidad y se enfrenta a su destino, mientras la Resistencia trata de salvar lo poco que queda de la galaxia. Aunque las respuestas no sean perfectas para todos, la película nos deja con una conclusión épica y muy emotiva para los Skywalker, con una revelación que nos recuerda que, al final, la familia es lo que importa.

La saga de Star Wars sigue siendo una montaña rusa de emociones, y aunque algunas películas han sido más polarizantes que otras, el legado de Star Wars sigue intacto. Si estás listo para la aventura, recuerda que en la galaxia siempre hay algo nuevo por descubrir. Así que, ya sea que estés buscando saber más sobre los Skywalker o quieras entender cómo Rey se convierte en la última esperanza, ¡nunca es tarde para unirse a la Fuerza!