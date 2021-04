¡TODO lo que debes saber sobre The Mandalorian en Disney Plus!

Si eres amante del universo Star Wars y has visto todas sus películas a través de los años, no puedes perderte The Mandalorian, la primera serie de esta franquicia, disponible exclusivamente en Disney Plus. Aquí te contamos todo lo que debes saber, antes de verla.

1. ¿De qué va?

El Mandaloriano es un pistolero y cazarecompensas contratado para recuperar y proteger a The Child, conocido de manera no oficial como Baby Yoda, todo por supuesto dentro del Universo de Star Wars. Ya se lanzaron dos temporadas, con ocho episodios cada una.

2. ¿En qué parte de la historia est´á?

Dentro del Universo Star Wars, The Mandalorian se ubica siete años después del Episodio VI Return of the Jedi, la última película de la primera trilogía. Es decir, 23 años antes del Episodio VII The Force Awakens, de la saga más reciente que se estrenó en 2015.

3. Baby Yoda

La gran sensación de esta serie es un Yoda bebé. Pero debemos dejar en claro que NO es el mismo Yoda que conocemos del resto de películas, sino uno de su misma especie. El Yoda original fue un gran maestro Jedi con muchos poderes, por lo que The Child o Baby Yoda, también tiene poderes especiales.

4. Primera de muchas

Además de que te aseguramos que pasarás horas de entretenimiento con esta serie, es importante que sepas que es la primera de ocho series que Disney Plus y Star Wars planean para los próximos años y muchas de ellas estarán relacionadas entre sí, así que no debes perder el hilo de la historia.

