Tomb Raider reanuda rodaje tras accidente en set: Esto se sabe

Finalmente, se han retomado las actividades dentro del set de la serie live action de Tomb Raider, esto luego del accidente que sufrió. Sophie Turner en marzo de 2026. La producción tuvo que hacer una pausa temporal en el rodaje para permitir la recuperación de la actriz; ahora, la producción volvió a la normalidad sin afectar el calendario, lo que mantiene intactos los planes de estreno, aunque aún no hay fecha confirmada para el público.

También te puede interesar: Lana del Rey en 007 First Light: Así es su canción para el videojuego James Bond

¿Qué pasó con Sophie Turner?

El accidente ocurrió durante las grabaciones que se llevaron a cabo en marzo. Aunque no se revelaron detalles específicos de cómo ocurrió, lo que sí se dijo fue que no fue tan grave y que tuvo una pronta recuperación. Esto permitió que la producción pudiera reiniciar pocas semanas después.

| Crédito: IG (@sophiet)

¿Se vio afectada la fecha de estreno de la serie de Tomb Raider?

De acuerdo con lo revelado por la producción, a pesar del contratiempo, esta pausa no afectó el cronograma. Lo que significa que la producción sigue según lo planeado, por lo que no habrá cambios importantes respecto al estreno en la plataforma. Recordemos que la serie se está grabando en Wrest Park, en Inglaterra, el cual, por cierto, se encuentra cerrado mientras se lleva a cabo el rodaje.

¿Cuándo se estrenaría la serie?

Por el momento no se ha revelado la fecha de estreno de la serie; también se desconoce en qué se centrará la trama de la serie. Lo que sí se sabe es que veremos una nueva versión del personaje y que apostará por la acción y la exploración. Por el momento, no se sabe, pero promete convertirse en una de las adaptaciones más importantes del género. Lo poco que se ha visto es a la actriz caracterizada como el personaje y los fans ya quieren saber más detalles al respecto.

¿Te emociona la llegada de una nueva serie live action de Tomb Raider?