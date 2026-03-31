Sophie Turner sufre lesión durante el rodaje de Tomb Raider; detienen las grabaciones de la serie

El rodaje de la próxima serie de Tomb Raider, a cargo de Amazon MGM Studios, ha quedado oficialmente en pausa tras una leve lesión de la protagonista Sophie Turner, quien dará vida a la icónica Lara Croft. Según diversos reportes, la actriz se lesionó la espalda durante las grabaciones en el condado de Surrey, en Londres, Inglaterra. Si bien se trató de una molestia física leve, la producción optó por parar hasta que la estrella se sienta al 100 para volver al trabajo.

¿Cuánto tiempo estará en pausa el rodaje de Tomb Raider?

Para interpretar a Lara Croft, Sophie Turner se sometió a un entrenamiento de alta demanda física, lo que le originó un problema crónico en la espalda. Para priorizar la salud y pronta recuperación de la famosa “Sansa Stark”, Prime Video suspenderá las grabaciones de Tomb Raider durante un par de semanas.

Así luce Sophie Turner como Lara Croft

A inicios de año, Prime Video reveló la primera imagen oficial de Sophie Turner como Lara Croft, la emblemática protagonista de la famosa saga de videojuegos de acción, lo que ha elevado las expectativas de los seguidores. Así luce la actriz en personaje:

First look at Sophie Turner as Lara Croft in the live-action ‘TOMB RAIDER’ series



Coming soon to Prime Video pic.twitter.com/yZ4pWV42bH — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 15, 2026

¿Cuándo se estrena la nueva serie de Tomb Raider?

La nueva serie de Tomb Raider fue anunciada a mediados de mayo de 2024, mientras que el rodaje comenzó a inicios de año. Si bien aún no hay una fecha oficial de estreno, debido a la magnitud del proyecto y intensa producción detrás del mismo, se espera que la serie se estrene en 2027, aunque algunos reportes aseguran que podría tomar más tiempo, especialmente ahora que las grabaciones quedaron en pausa.

Reparto de Tomb Raider

Además de Sophie Turner como la famosa Lara Croft, la nueva serie de Tomb Raider a cargo de Prime Video también contará con las actuaciones de:

