Top 4 series documentales que puedes ver si te gustó “The Crash”, la última tendencia en streaming

"The Crash" llegó a plataformas de streaming el pasado 15 de mayo y desde ese entonces no pasó mucho tiempo para que se volviera viral en redes sociales. La historia de Mackenzie Shirilla ha dejado en shock a más de uno, sobre todo por la falta de claridad del caso. Si no lo has visto te lo resumimos rápido: Mackenzie Shirilla iba conduciendo un automóvil que se estrelló y donde murieron su novio y su amigo, quienes iban en la parte del copiloto y la parte trasera del auto.

Conforme avanzaron las investigaciones se llegó a la conclusión de que el accionar de Mackenzie había sido deliberado y, por lo tanto, había sido culpable de la muerte de su novio y amigo. Muchos se quedaron ganchados por la historia y por eso aquí te recomendamos otras series documentales que puedes ver si te gustó "The Crash".

¿Qué series documentales ver si ya vi "The Crash"?

Si todo el misterio, el caso a nivel judicial y claramente las mentiras que esconden la verdad es algo que disfrutaste de ver The Crash, te dejamos otras series documentales que te dejarán igual o peor de intrigado y que definitivamente deberías ver después de la historia de Mackenzie Shirilla.

1. Los Asesinatos de la Tienda de Yogur

Los Asesinatos de la Tienda de Yogur es una serie documental disponible en HBO Max, en donde se explora el caso de tres terribles asesinatos en Austin, Texas. Se estrenó el 03 de agosto del 2025, y un mes después de su estreno se encontró un fuerte y nuevo sospechoso del caso gracias al ADN, evento que provocó que se añadiera un nuevo y último capítulo al documental.

2. Asesinatos de Fox Hollow: Las huellas de un criminal

30 años después y más de 10 mil restos óseos sin identificar, así es como un forense decide reabrir un caso que causó conmoción en la década de los 90, y toda la historia tendrá un plot twist impresionante que te dejará helada la piel y podría meterse hasta en tus peores sueños. Los Asesinatos de Fox Hollow está disponible a través de Disney+.

3. No te Metas con los Gatos

La serie documental narra la historia de dos personas comunes y corrientes que, después de toparse con videos donde una persona lastima gatitos, se dan a la tarea de buscar al delincuente, descubriendo crímenes todavía más atroces y ayudándole a la policía a encontrar a una peligrosa persona.

4. Justicia para el Pequeño Gabriel

Gabriel era un niño de ocho años que estaba bajo la vigilancia del gobierno de Estados Unidos, sin embargo, fue asesinado después de estar en un hogar violento. El caso causó terrible indignación alrededor del mundo, y este documental le partirá el alma incluso a aquel que diga tener corazón de acero.