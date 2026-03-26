Tráiler de Harry Potter: los curiosos detalles que pocos notaron de la nueva serie y que tienes que saber

Cuando se reveló el primer tráiler de la nueva serie de Harry Potter en HBO Max , todos quedaron encantados con el diseño de cómo lucirá este renovado universo mágico creado por J.K. Rowling. Y aunque la plataforma mostró algunos detalles de la trama, muy pocos notaron realmente ciertos elementos que la diferencian de la saga de películas.

Una de las curiosidades más llamativas es que en esta adaptación se explorará con mayor profundidad el pasado de Harry Potter, incluso antes de recibir la invitación para estudiar en Hogwarts.

Pero hay otros aspectos que, según la revista Central, también vale la pena observar, especialmente los easter eggs que solo los fans más atentos podrán detectar:

La crudeza de los tíos de Harry Potter: Tal como en los libros, aquí se muestran mucho más duros con el joven mago, llegando incluso al maltrato. A diferencia de las películas, donde su papel se inclina más hacia una sátira cómica.

Tal como en los libros, aquí se muestran mucho más duros con el joven mago, llegando incluso al maltrato. A diferencia de las películas, donde su papel se inclina más hacia una sátira cómica. La conexión entre Hagrid y Harry Potter: El tráiler deja ver que habrá conversaciones más profundas entre ambos personajes, reforzando un vínculo que en los libros tiene un peso emocional importante.

Dominic McLaughiin es Harry Potter y Nick Frost es Rubeus Hagrid en la serie.|(ESPECIAL/HBO MAx)

El número 7 en la túnica de Quidditch: Un guiño directo a los 7 horrocruxes, un detalle que no pasa desapercibido para los verdaderos fans.

Un guiño directo a los 7 horrocruxes, un detalle que no pasa desapercibido para los verdaderos fans. La relevancia de Fred y George: Se alcanza a ver una bandera en el estadio de Quidditch, lo que adelanta la popularidad que tendrán, tal como sucede en los libros.

Todo el reparto principal de Harry Potter y la Piedra Filosofál, la nueva serie

El reparto de la serie de Harry Potter fue de lo más comentado desde que se confirmaron a los actores, pero ahora con el tráiler oficial, las opiniones quedaron divididas. El cast quedó de la siguiente manera, según IMDb:

Dominic McLaughiin es Harry Potter

Alastair Sout es Ron Weasley

Arabella Stanton es Hermione Granger

John Lithgow es Albus Dumbledore

Papa Essiedu es Severus Snape

Janet McTeer es Minerva McGonagall

Nick Frost es Rubeus Hagrid

Paul Withehouse interpreta a Argus Filch

Luke Thallon es Quirinus Quirrell

Lox Pratt interpreta a Draco Malfoy

Bel Powley es Petunia Dursley

Daniel Rigby es Vernon Dursley

Rory Willmot es Neville Longbottom

¿Cuál es la fecha de estreno de la nueva serie de Harry Potter en HBO Max?

La serie de Harry Potter se estrena en HBO Max el próximo 25 de diciembre de 2026, en plena Navidad. La primera temporada tendrá 8 capítulos.