¡Estos son los posibles villanos de The Last Of Us: Parte III!

Basada en el aclamado videojuego The Last of Us , la serie ha sido una de las adaptaciones más exitosas de la historia, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey , no solo logró capturar la esencia emocional del juego, sino que expandió su universo con narrativa, tensión y humanidad en cada episodio. Con una segunda temporada en que no mantiene a la expectativa y una tercera ya en desarrollo, los fans se preguntan: ¿quién será el próximo gran enemigo?

Qué gran episodio maldita sea. Desde el primer minuto pusieron todo en contexto, y eso mejora muchísimo la narrativa en comparación con el juego.



Bella estuvo genial en este episodio es Ellie digan lo que digan y ver a Pedro rompiéndose a llorar me parte el alma. #TheLastOfUs

¿Quiénes son los Rattlers?

Los Rattlers son una facción brutal y sin escrúpulos que aparece en la recta final de The Last of Us Part II. Operan en Santa Bárbara, California, donde secuestran a sobrevivientes para convertirlos en esclavos. Su sistema es despiadado se basa en castigos físicos, torturas y hasta el uso de infectados como herramientas de terror y control. Son violentos, organizados y, lo más escalofriante, parecen disfrutarlo.

¿Por qué serían los villanos perfectos para la temporada 3?

A pesar de aparecer brevemente en el juego, los Rattlers dejaron huella, por que su potencial narrativo es enorme ya que representan lo peor de la humanidad en un mundo colapsado. La serie ha demostrado interés en explorar el trasfondo de sus personajes y antagonistas, y los Rattlers tienen todos los ingredientes para ser los enemigos principales de una temporada completa.

A diferencia de otros grupos como los WLF o los Seraphites, que actuaban por ideología o supervivencia, los Rattlers lo hacen por crueldad pura. Representan un nuevo nivel de horror humano, donde ya no queda lugar para la empatía ni la redención.