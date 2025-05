¡¿Cuántas temporadas?! Esto han revelado sobre la serie de The Last Of Us

The Last Of Us, con apenas dos temporadas, ha cautivado a cientos de personas alrededor del mundo con una historia que si bien muchos pudieron disfrutar a través del videojuego homónimo de Naughty Dog, la travesía de Ellie y Joel ha logrado traspasar todas las barreras creativas, convirtiéndose la serie en lo que muchos consideran una de las mejores adaptaciones que han existido de un videojuego a una serie.

Si bien hasta ahorita hemos podido ver una primera y una segunda temporada de la serie de HBO Max, sabíamos hasta hace poco que el número de temporadas confirmadas serían tres. Sin embargo eso acaba de cambiar pues Craig Mazin, productor de The Last Of Us salió a dar una declaración en donde dijo realmente cuántas temporadas, según sus cálculos, van a necesitar para terminar adecuadamente con la historia.

“No hay forma de completar esta narrativa en una tercera temporada. Con suerte, ganaremos suficiente para regresar y terminarla en la cuarta”, por lo que es más que probable que al finalizar la tercera temporada tengamos que esperar fácilmente un año más para ver en qué concluye la historia de Ellie y Abby.

The Last Of Us: ¿De qué va a tratar la tercera temporada?

Antes de que sigas leyendo te damos una alerta de spoiler, pues si no te has jugado el videojuego es muy probable que quieras ahorrarte algunos datos que daremos a continuación. ¡Conste que te avisamos!

Según varias filtraciones y teorías, es probable que The Last Of Us temporada 2 termine con el asesinato de Jesse a manos de Abby, pues en el último avance que reveló la plataforma de streaming podemos ver la escena en donde el personaje sale corriendo en el teatro donde se esconden Dina y Ellie. También pudimos ver la balsa en la que Ellie se transporta para llegar hasta el acuario, lugar en donde están los amigos de Abby, quienes terminan muertos a manos de la misma Ellie.

Con esto muchos aseguran que en la tercera temporada podremos ver el conflicto entre los Serafitas y los W.L.F., así como la profundización en la historia de Abby, Lev y Yara, estos últimos dos personajes no han sido vistos en la temporada dos. Sin embargo ante las declaraciones de Craig Mazin queda la duda: ¿será que la temporada cuatro aborde el conflicto con Los Cascabeles y lo que sucede con ellos a partir del secuestro de Abby?