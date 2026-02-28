Shia LaBeouf rompe el silencio sobre su arresto en Nueva Orleans y explica el origen de la pelea

Shia LaBeouf concede su primera entrevista tras ser arrestado en Nueva Orleans durante la celebración del Mardi Gras (también conocido como Fat Tuesday). Según diversos reportes, el actor fue detenido tras lanzar insultos homófobos y golpear a varias personas durante este famoso carnaval. Ahora, es LaBeouf quien da su propia versión de los hechos y explica el origen de la pelea.

Shia LaBeaouf explica por qué fue arrestado en Nueva Orleans

En una reciente entrevista con Andrew Callaghan de Chanel 5, el actor de Transformers atribuyó la pelea en el festival de Mardi Gras a su “miedo” a “homosexuales mayores”, pues da a entender que tres de ellos intentaron tocarlo: "Seré honesto contigo, las personas homosexuales grandes me dan miedo. Cuando estoy solo y hay tres gays a mi lado tocándome la pierna, me da miedo. Lo siento. Si eso es homofóbico, lo soy. Sí”.

Si bien LaBeouf acepta que estuvo mal por responder con violencia, el actor mantuvo una postura firme al señalar: “Estoy mal por tocar a alguien. Siempre. Y con esto termino mi declaración sobre toda esta basura. Me siento bien con los gays, pero sé gay allá. No seas gay en mi regazo (...) Estaba borracho y es Carnaval. Así que todo lo que digo son tonterías".

“I don’t think I have a drinking problem.”



Shia LaBeouf opens up about his arrest during Mardi Gras in New Orleans, claiming he was standing by himself when three gay men started touching his leg which made him get scared.



(🎥 Andrew Callaghan/YouTube)pic.twitter.com/Nx0YtNdIuG — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) February 28, 2026

Shia LaBeouf se sincera sobre su salud mental: “No creo tener un problema con la bebida. Creo que tengo un problema diferente”

A lo largo de la conversación, LaBeouf ahonda en sus problemas de salud mental y relaciona el altercado en Nueva Orleans con un impulso por querer responder cuando su masculinidad se ve “cuestionada”, mismo que asegura podría estar vinculado con una historia de abuso que involucra a su padre y el primo de éste.

Posteriormente, el actor revela que no le gustaría tener que volver a rehabilitación, ya que no encontraría las respuestas a sus problemas en un centro como este. En su lugar, señaló: "No creo tener un problema con la bebida. Creo que tengo un problema diferente y voy a abordarlo. Creo que es algo que tiene que ver con la ira y el ego más que con mi bebida”.

Tras ser arrestado, Shia compareció ante un tribunal el pasado jueves, donde se le ordenó pagar una fianza de $100,000 dólares, además de ir a rehabilitación y someterse a un programa de pruebas de sustancias.