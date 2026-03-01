A escasas horas de que saliera a la luz la primera entrevista de Shia LaBeouf tras su arresto en Nueva Orleans, el actor de Transformers regresa a prisión. Según registros policiales en línea, LaBeouf fue arrestado nuevamente este sábado, 28 de febrero. La estrella fue llevada a una cárcel del condado alrededor de la 1:30 p.m., pero ¿qué sucedió esta vez? Sus abogados rompen el silencio.

Shia LaBeouf vuelve a prisión; el actor es arrestado OTRA VEZ en Nueva Orleans: ¿Qué pasó?

La semana pasada, Shia LaBeouf fue arrestado por dos cargos de agresión simple tras lanzar insultos homófobos y golpear a varias personas durante la celebración del Mardi Gras en Nueva Orleans. En aquel momento, el actor pasó la noche en prisión y al día siguiente fue liberado, por lo que dudó en seguir con la fiesta. Si bien la ex-estrella de Disney ya rompió el silencio y dio a conocer su versión de los hechos, este mismo día, LaBeouf regresó a la cárcel.

Según explica la defensa del actor, el nuevo arresto está relacionado con los incidentes del Mardi Gras, pues salió una tercera persona a decir que él también había sido víctima de los ataques de LaBeouf, por lo que se emitió una orden de arresto el día de ayer. Una vez que tal información llegó a su cliente, el actor optó por entregarse de manera voluntaria. Actualmente, Shia permanece detenido, mientras que sus abogados cuestionan el trato recibido por las autoridades:

“Cuando nos enteramos de que el Departamento de Policía de Nueva Orleans (NOPD) emitió ayer una nueva orden de arresto por el mismo incidente del 17 de febrero, el Sr. LaBeouf se entregó voluntariamente a la cárcel de la parroquia de Nueva Orleans”, señalaron los abogados del actor a través de un comunicado. “Ninguna persona común estaría obligada a pagar una fianza de más de $100,000 y ser encarcelada dos veces por un mismo delito menor. Así como no merece un trato preferencial, el Sr. LaBeouf tampoco merece ser tratado con mayor severidad por la policía y los tribunales solo por ser una figura pública”.

Recordemos que una jueza le ordenó a LaBeaouf pagar una fianza de $100,000 dólares, además de ir a rehabilitación y someterse a un programa de pruebas de sustancias, como castigo por los hechos sucedidos.

¿Por qué arrestaron a Shia LaBeouf originalmente? Esto dice el actor

Previo a su segundo arresto, el actor explicó por qué fue detenido por primera vez. Según relata, éste se encontraba en plena celebración del Mardi Gras cuando tres “homosexuales mayores” intentaron tocarlo. Si bien la estrella acepta que se equivocó al reaccionar con violencia, también se mantuvo firme al señalar:

“Las personas homosexuales grandes me dan miedo. Cuando estoy solo y hay tres gays a mi lado tocándome la pierna, me da miedo. Lo siento. Si eso es homofóbico, lo soy. ¿Estoy mal por tocar a alguien? Siempre. Me siento bien con los gays, pero sé gay allá. No seas gay en mi regazo”, aseguró.