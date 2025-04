Spider-man Beyond the Spiderverse: se confirma fecha de estreno en la CinemaCon 2025

¡Anuncio de último momento! A través de la CinemaCon, Sony ha confirmado la fecha de estreno para la tan esperada entrega ‘Spiderman Beyond the Spiderverse’ y si bien es una noticia que todos tomamos como positiva, para muchos el tiempo de espera es demasiado largo, sobre todo después de que se había especulado que la entrega llegaría en marzo de 2024. Recordemos que la historia de ‘Spiderman Across the Spiderverse’ dejó a un Miles Morales varado en un universo que no era el suyo, enfrentándose cara a cara a un Miles Morales malvado y con una SpiderGwen liderando un grupo para buscarlo en el multiverso.

Spiderman Beyond the Spiderverse: Fecha de estreno

Durante el panel de Sony en la CinemaCon se presentó la fecha oficial en la que llegaría Spiderman Beyond the Spiderverse a la pantalla grande: el 4 de junio del 2027. Sí como te lo habíamos advertido falta poco más de dos años para que podamos disfrutar de la continuación de la historia de Miles Morales la cual ha cautivado a cientos de miles de fans de la araña y que ha atrapado a otros tantos que tal vez no eran tan fanáticos.

Las entregas que ha brindado Sony se han caracterizado por presentar una animación que se sale de la caja de lo común y ordinario, razón por la cual tanto Spiderman: Into the Spiderverse y Spiderman Across the Spiderverse han sido galardonadas alrededor del mundo. Sin embargo esto no es lo único que se le aplaude a las películas de Miles Morales, pues los desarrollos de personajes y las historias que nos han presentado tanto del protagonista como de aquellos que lo rodean han cautivado a las audiencias.

Se filtran las primeras imágenes de Beyond the Spiderverse

Así es la fecha de estreno no fue lo único que se anunció durante la CinemaCon, pues los asistentes pudieron disfrutar de las primeras imágenes de la película que llegará a nosotros hasta el 2027. En ellas podemos disfrutar de lo que parece ser un enfrentamiento entre Miles Morales y Prowler, otra más en donde lo vemos acompañado de Gwen y otras dos en donde en cada una se representa en solitario a Prowler y a Spiderman, con la animación característica de las dos películas anteriores y que probablemente siga evolucionando para la tercera entrega.