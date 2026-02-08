Azteca 7 transmitirá el show de medio tiempo de Bad Bunny del Super Bowl 2026

Este domingo 8 de febrero se llevará acabo uno de los encuentros deportivos más esperados del año, el Super Bowl LX donde se enfrentará New England vs Seattle Seahawks, un duelo que hará vibrar tue emociones al máximo debido a la revancha histórica que representa. Esta final que se prevé será vista por millones de personas en el mundo contará con la participación del reguetonero Bad Bunny, quien promete ofrecer un espectáculo de medio tiempo inolvidable y el cual podrás ver a través de Azteca 7.

¿A que hora ver el show de medio tiempo del Super Bowl donde cantará Bad Bunny?

Azteca 7 iniciará la transmisión del Super Bowl a partir de las 17:00 horas, pero el show de medio tiempo está previsto alrededor de las 19:00 o 19:10 horas, aproximadamente, ya que depende del ritmo del partido, así que ya sabes, si eres de los que solo ven el Super Tazón por la música, la fiesta y el juegos pirotécnicos no te pierdas ni un segundo la transmisión para ver el momento histórico que marcará el “Conejo Malo” como el primer artista solista hispano en pisar el escenario en el Super Bowl.

La participación de Bad Bunny marcará un momento clave para la música latina en uno de los escenarios más vistos del planeta. Se espera que durante su participación interprete sus mayores éxitos con energía, fuerza y una puesta en escena espectacular, asimismo, se habla de posibles sorpresas con invitados de lujo que podrían convertir esta presentación en una de las más memorables.

¿En dónde ver EN VIVO y GRATIS el Super Bowl 2026 Seattle Seahawks vs New England Patriots?

El Super Bowl LV que se llevará a cabo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, promete ser uno de los programas más vistos del año que reunirá deporte, música y cultura, el cual podrás ver a través del canal 7 en televisión abierta y en Azteca 7 .