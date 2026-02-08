Bad Bunny tendrá el show de medio tiempo MÁS VISTO en la historia del Super Bowl, según la IA; estos datos lo respaldan

¡Bad Bunny está a punto de romper récords con su show de medio tiempo para el Super Bowl 2026! Según predice la IA, el halftime show de Benito podría ROMPER RÉCORDS y convertirse en el halftime show MÁS VISTO en la historia del Super Tazón. A continuación, los datos que lo respaldan.

Bad Bunny rompe récords: tendrá el show de medio tiempo MÁS VISTO del Super Bowl, según la IA; estos datos lo respaldan

Al momento, el récord del show de medio tiempo más visto le pertenece a Kendrick Lamar en el Super Bowl LIX (2025) con 133,5 millones de espectadores. No obstante, Bad Bunny podría romper la marca con creces. Según adelanta la IA, un factor clave para que esto suceda es la audiencia global que la superestrella posee. En 2025, Benito se coronó como el artista más escuchado a nivel global en Spotify, con más de 19,800 millones de reproducciones, superando a grandes de la industria, como Taylor Swift , The Weeknd y el mismo Kendrick, por lo que se espera un fuerte impacto más allá del público estadounidense.

Bajo esta línea, el anuncio de Bad Bunny como headliner del Super Bowl 2026 superó los 8,5 millones de interacciones en redes sociales. Estas cifras se encuentran muy por arriba de las revelaciones de años anteriores. El anuncio de Kendrick Lamar obtuvo 2,2 millones de interacciones, mientras que el de Rihanna se quedó con 2,9 millones.

Aunado a estos contundentes datos, se sabe que cuando la comunidad latina se une, es IMPARABLE, por lo que gran parte de América Latina - incluso otros países de habla hispana - estará sintonizando el Super Bowl 2026, sólo para ver el show de Benito, pues se trata de la primera vez en la historia que se ofrecerá un show 100% en español, a cargo de un artista latino.

¿Cuáles son los shows de medio tiempo más vistos en la historia del Super Bowl?

A continuación, el top 5 de los shows de medio tiempo más vistos en la historia del Super Bowl:



Kendrick Lamar: 133,5 millones

133,5 millones Usher: 129,3 millones

129,3 millones Rihanna: 121 millones

121 millones Katy Perry: 118,5 millones

118,5 millones Lady Gaga: 117,5 millones

Super Bowl 2026: ¿A qué hora empieza el show de medio tiempo de Bad Bunny?

El kick off (patada inicial) se da en punto de las 5:30 p.m. (hora de México). El inicio de la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 dependerá de cómo se vaya desarrollando la primera mitad del partido, por lo que es probable que el show de medio tiempo arranque entre las 6:30 p.m. y las 7:00 p.m.

¿En dónde ver EN VIVO y GRATIS el Super Bowl 2026 Seattle Seahawks vs New England Patriots?

El Super Bowl 2026, Seattle Seahawks vs New England Patriots, así como el show de medio tiempo de Bad Bunny, podrán seguirse EN VIVO y GRATIS por el sitio web de Azteca 7 . También puedes sintonizar el evento en televisión por el canal 7, en punto de las 5:00 p.m.