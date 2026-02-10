¿Bad Bunny superó a Michael Jackson en el Super Bowl? Alguien decidió responder: Esto dice Rolling Stone

El debate de quién dio un mejor espectáculo en el Super Bowl, Bad Bunny o Michael Jackson, está a todo lo que da en redes sociales. Rolling Stone decidió poner fin a la discusión y armó una lista que lo responde todo. Y sí, es oficial, Bad Bunny quedó por encima de Michael Jackson en la lista histórica de shows de medio tiempo elaborada por la revista.

Esta lista, en lugar de calmar las aguas, desató aún más el debate entre fans y críticos, y era algo de esperarse, pues se compara dos momentos históricos que marcaron a generaciones distintas de música y el entretenimiento televisivo.

¿En qué lugar quedó Bad Bunny según Rolling Stone?

La revista publicó una lista que actualizaba el top de los mejores espectáculos del Super Bowl y ubicó la presentación de Bad Bunny en el puesto número dos de la historia. Este lugar se le otorgó por la forma en la que el artista apostó por la cultura latina junto a una producción visual bastante ambiciosa y con un repertorio de canciones completamente en español, algo que nunca antes se había visto. Según la crítica, Benito logró convertir el escenario en una celebración de la identidad, la música y la diversidad, enviando un mensaje de unión a más de cien millones de espectadores.

¿Por qué Michael Jackson quedó más abajo?

Los fans de estos eventos quedaron impactados, pues la actuación de Michael Jackson de 1993 es considerada por muchos el punto de partida del espectáculo moderno que conocemos hoy en día. Para ellos, el evento musical no se hubiera elevado a tema de conversación global si Michael no lo hubiera hecho.

Por su parte, Rolling Stone señala que hay que tomar en cuenta que, con el tiempo, el impacto visual y narrativo de las producciones ha ido evolucionando en todos los sentidos. Con base en esto, consideran que Bad Bunny representa una evolución en creatividad, identidad cultural y conexión con audiencias globales.

El Top 10 histórico del medio tiempo

Así quedó la lista actualizada de acuerdo con Rolling Stone:



Prince (2007) Bad Bunny (2026) U2 (2002) Beyoncé (2013) Dr. Dre y compañía (2022) Aerosmith y artistas invitados (2001) Shakira y Jennifer López (2020) Bruce Springsteen (2009) Rihanna (2023) Madonna (2012)

¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo?