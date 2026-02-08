Super Bowl 2026: Tras filtraciones, esto es todo lo que se sabe sobre el HISTÓRICO Show de Medio Tiempo de Bad Bunny

Este 08 de febrero sin duda alguna será un día histórico, pues además de una edición más del partido de futbol americano más esperado de todo el año que definirá al campeón del Super Bowl , podremos ser testigos del Show de Medio Tiempo de Benito, mejor conocido como Bad Bunny en el Levi's Stadium de California.

Aunque desde hace semanas han habido cuentas de especulaciones sobre lo que este espectáculo será, en las últimas horas han circulado fotos y videos en redes sociales sobre algunos ensayos que habrían “spoileado” esta esperada presentación.

¿Qué podremos ver en el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny?

De acuerdo con los videos filtrados, se habla de una mega mezcla que repase su carrera, donde comenzaron a sonar más invitados como Drake con quien tiene la canción “MIA” o incluso Travis Scott con quien podría lanzar una bomba.

Además de estos presuntos invitados, mucho se ha hablado sobre la presunta participación de Cardi B, artista quien lo ayudó a posicionarse en los Estados Unidos por allá del 2018 con la canción “I Like It” donde también participó J Balvin.

De acuerdo con primeros videos filtrados de los preparativos, Bad Bunny cantaría "BAILE INoLVIDABLE" y "NuevaYol", aunque en esos 13 minutos podría haber una mezcla que quede para siempre en la cultura, coronando al artista más exitoso de este siglo que no se olvida de su tierra, pues también ha circulado un homenaje a Puerto Rico, el Estado Libre asociado a Estados Unidos.

¿En dónde ver EN VIVO y GRATIS el Super Bowl 2026?

El Super Bowl LX que será disputado entre New England Patriots vs los Seattle Seahawks será este domingo 08 de febrero y la transmisión iniciará en punto de las 5:00 de la tarde, el cuál podrás seguir a través de las señales de Azteca 7, quien traerá la mejor cobertura con nuestros especialistas para que no te pierdas ningún detalle de lo que sucede en el terreno de juego y claro, en el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny.

