Estos son los mejores MEMES del show de medio tiempo del Super Bowl 2026 con Bad Bunny
El espectáculo de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX no solo marcó historia: también provocó una ola de memes y reacciones en redes sociales, y son una verdadera joya.
El medio tiempo del Super Bowl 2026, protagonizado por Bad Bunny, no solo fue uno de los momentos más esperados del evento, sino que seguramente ya es uno de los más compartidos en redes sociales. Y como sabemos que eres fan del humor de calidad, traemos para ti los mejores memes que nos regalaron los usuarios más creativos de todo internet.
Crédito: Mezcalent | Antes de subir al escenario, los fans ya se estaban adelantando con memes celebrando e imaginando cómo sería su presentación. Aquí tienes los mejores memes que salieron de su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.
Crédito: Instagram @samortiz32 | La verdad, aunque nos gusta su música, hay veces que sí es muy complicado entenderle al Bad Bunny.
Crédito: X @javisness | Cuando por fin llegó el momento más esperado para los fans de Bad Bunny, la emoción se hizo notar en redes sociales.
Crédito: X @indie5051 | Sí, todos pensamos esto cuando vimos que la novia y la ex de Bad Bunny llegaron al Super Bowl para ver al puertorriqueño romperla.
Crédito: X @manumanito | Mientras algunos se cuestionaban qué hacía Lady Gaga en la fiesta latina de Bad Bunny, otros celebraron su apoyo a la comunidad.
Crédito: X @KalachCeci | Las canciones de Bad Bunny han sido tendencia desde hace muchos años, como olvidar este pequeño clip que hizo historia durante la pandemia.
Crédito: X @diegocentricco | Una de las grandes sorpresas del show de medio tiempo fue la participación de Lady Gaga.
Crédito: @suigenneris | Sabes que sentiste mucha emoción al escuchar a Bad Bunny mencionar a nuestro querido país. ¡Viva México!
Crédito: X @suigenneris | No importa desde dónde vieras el show de medio tiempo, la emoción de ser latinos crecía cada segundo.
Crédito: X @pepinillo | ¿Cuántos supieron que Bad Bunny abriría el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 con “Tití me preguntó"?
Crédito: @paulozme | Algunos estuvieron desde el principio, otros con el tiempo le agarraron cariño y hoy todos celebramos ser latinos junto a él.
Crédito: @cvp1d_the_v4mp | “Bad Bunny, eso fue hermoso”. No solo los latinos nos emocionamos, también hubo gente de habla inglesa que entendió la vibra.
Crédito: X @cupcake04499383 | Es sorprendente cómo Bad Bunny logró unir a las personas, incluso a aquellas que nunca lo han escuchado.
Crédito: @showgirldal | Bad Bunny llenó de color el evento al sumar a todas las banderas de todos los países que existen en el continente americano.
Crédito: X @ladymoon140 | Bad Bunny conquistó cada uno de los corazones de aquellos que presenciaron uno de los Super Bowl más icónicos de la historia.
Crédito: X @positionsofloey | Los canadienses no lo veían venir, pero sí, Bad Bunny sabe que ellos también son americanos.
Crédito: X @praytothebank | “Así nos tenía Bad Bunny” Muchos entendieron y sintieron el verdadero sabor de ser latinos durante el show de medio tiempo del Super Bowl.
Crédito: Instagram @gracielaosornio | Algunos ven el Super Bowl por el partido; otros, disfrutamos el show de medio tiempo de Bad Bunny.
Crédito: Instagram @jessinavas | ¿Eres de los que solo ven el Super Bowl por el show del medio tiempo?
Crédito: Instagram @bessynohem | No sucede con todas sus canciones, pero seguro más de un gringo se puede sorprender con los subtítulos.
Crédito: Instagram @elmaestroalfa369 | El chiste fue que disfrutamos del espectáculo, el mensaje y la música.
Crédito: Mezcalent | Antes de subir al escenario, los fans ya se estaban adelantando con memes celebrando e imaginando cómo sería su presentación. Aquí tienes los mejores memes que salieron de su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.
Crédito: Instagram @samortiz32 | La verdad, aunque nos gusta su música, hay veces que sí es muy complicado entenderle al Bad Bunny.
Crédito: X @javisness | Cuando por fin llegó el momento más esperado para los fans de Bad Bunny, la emoción se hizo notar en redes sociales.
Crédito: X @indie5051 | Sí, todos pensamos esto cuando vimos que la novia y la ex de Bad Bunny llegaron al Super Bowl para ver al puertorriqueño romperla.
Crédito: X @manumanito | Mientras algunos se cuestionaban qué hacía Lady Gaga en la fiesta latina de Bad Bunny, otros celebraron su apoyo a la comunidad.
Crédito: X @KalachCeci | Las canciones de Bad Bunny han sido tendencia desde hace muchos años, como olvidar este pequeño clip que hizo historia durante la pandemia.
Crédito: X @diegocentricco | Una de las grandes sorpresas del show de medio tiempo fue la participación de Lady Gaga.
Crédito: @suigenneris | Sabes que sentiste mucha emoción al escuchar a Bad Bunny mencionar a nuestro querido país. ¡Viva México!
Crédito: X @suigenneris | No importa desde dónde vieras el show de medio tiempo, la emoción de ser latinos crecía cada segundo.
Crédito: X @pepinillo | ¿Cuántos supieron que Bad Bunny abriría el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 con “Tití me preguntó"?
Crédito: @paulozme | Algunos estuvieron desde el principio, otros con el tiempo le agarraron cariño y hoy todos celebramos ser latinos junto a él.
Crédito: @cvp1d_the_v4mp | “Bad Bunny, eso fue hermoso”. No solo los latinos nos emocionamos, también hubo gente de habla inglesa que entendió la vibra.
Crédito: X @cupcake04499383 | Es sorprendente cómo Bad Bunny logró unir a las personas, incluso a aquellas que nunca lo han escuchado.
Crédito: @showgirldal | Bad Bunny llenó de color el evento al sumar a todas las banderas de todos los países que existen en el continente americano.
Crédito: X @ladymoon140 | Bad Bunny conquistó cada uno de los corazones de aquellos que presenciaron uno de los Super Bowl más icónicos de la historia.
Crédito: X @positionsofloey | Los canadienses no lo veían venir, pero sí, Bad Bunny sabe que ellos también son americanos.
Crédito: X @praytothebank | “Así nos tenía Bad Bunny” Muchos entendieron y sintieron el verdadero sabor de ser latinos durante el show de medio tiempo del Super Bowl.
Crédito: Instagram @gracielaosornio | Algunos ven el Super Bowl por el partido; otros, disfrutamos el show de medio tiempo de Bad Bunny.
Crédito: Instagram @jessinavas | ¿Eres de los que solo ven el Super Bowl por el show del medio tiempo?
Crédito: Instagram @bessynohem | No sucede con todas sus canciones, pero seguro más de un gringo se puede sorprender con los subtítulos.
Crédito: Instagram @elmaestroalfa369 | El chiste fue que disfrutamos del espectáculo, el mensaje y la música.