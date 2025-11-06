¡Ya está aquí el primer tráiler de “Michael”! El esperado biopic sobre Michael Jackson emociona a los fans

Paren todo, llegó el momento que tanto estábamos esperando. Lionsgate ha revelado el primer tráiler oficial de Michael, la esperada biopic que explorará la vida, carrera y legado de Michael Jackson, una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la música moderna.

Aquí te dejamos el tráiler de Micheal:

Michael: la historia del “Rey del Pop” llega al cine

El filme está protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del artista, quien interpreta a su famoso tío con un asombroso parecido físico y vocal. La dirección corre a cargo de Antoine Fuqua, conocido por películas como Training Day y Emancipation.

En este primer avance se pueden ver escenas de Michael en el estudio junto al legendario productor Quincy Jones (interpretado por Kendrick Sampson), además de varios de los momentos icónicos más icónicos del rey del pop que lo llevaron por su ascenso a la fama. Entre las canciones destacadas suenan Thriller y Wanna Be Startin’ Somethin’, dos de los himnos más reconocibles del artista.

Michael Jackson: Un retrato íntimo del ídolo

La sinopsis oficial promete un retrato profundo e inspirador del artista: “Michael explora el viaje que tuvo que emprender la superestrella global para convertirse en el ‘Rey del Pop’, ofreciendo una mirada íntima a la vida y al legado perdurable de uno de los artistas más influyentes y revolucionarios que el mundo ha conocido.”

El elenco incluye a Miles Teller como el abogado y asesor de Jackson, John Branca; Colman Domingo como su padre, Joe Jackson; Nia Long como su madre, Katherine Jackson; Jessica Sula como LaToya Jackson; Larenz Tate como el fundador de Motown Records, Berry Gordy; Laura Harrier como la ejecutiva musical Suzanne de Passe, y Kat Graham interpretando a Diana Ross.

Fecha de estreno y detalles del proyecto

La película está cada vez más cerca, pues se sabe que llegará a los cines el 24 de abril de 2026. Aunque se había especulado que el biopic podría dividirse en dos partes o sufrir retrasos, Lionsgate no ha confirmado cambios en el calendario. Según el estudio, el filme se centrará en la vida artística y el impacto cultural de Jackson, evitando adentrarse en las controversias que marcaron sus últimos años.

¿Qué opinas de este primer vistazo?

