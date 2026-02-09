El poderoso mensaje de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl: “Nunca dejé de creer en mí"

Después de muchos meses de espera al fin llegó el día en el que Bad Bunny inmortalizó su nombre dentro de la historia de los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl, ofreciendo un show lleno de emociones y mensajes de unión en el marco de un momento complicado para la comunidad latina en Estados Unidos, además reveló en una poderosa frase la razón por la que cantó en este evento deportivo tan importante a nivel mundial: "Nunca dejé de creer en mí", refiriéndose a sus orígenes humildes y a todo lo que tuvo que pasar para al final poder financiar su carrera musical en sus inicios.

Asimismo, lejos de engancharse con Donald Trump y personajes norteamericanos como Jake Paul que buscaron boicotearlo previo a su presentación , ofreció un mensaje de unión entre todo el continente, además, tuvo de invitados a Ricky Martín y Lady Gaga, quien interpretó "Die With a Smile" en versión salsa, demostrando que artistas de todos los géneros pueden unirse a través de la música.

Finalmente, Bad Bunny nombró a los países latinoamericanos, incluyendo a Canadá y Estados Unidos, en una muestra clara de que desea la unión entre todos los integrantes del continente americano, dejando de un lado las diferencias políticas y culturales.

¿Qué más dijo Bad Bunny en el Super Bowl 2026 durante su show de medio tiempo?

Además de dar una muestra de superación, Bad Bunny también dio mensajes irónicos para promover la unión entre todos los países del continente americano.



"God Bless America", mencionó a modo de sátira Bad Bunny en referencia a la famosa frase que hay en Estados Unidos, seguido de todos los países latinoamericanos, dejando ver en claro que el continente son todos los países.

A final de cuentas, Bad Bunny unió a todo el continente y ofreció un setlist bastante variado con canciones como "Tití me Preguntó, Yo Perreo Sola, Mónaco, DtMF", entre otras.

