AL MOMENTO: Inician boicot contra el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl, ¿Cancelará el puertorriqueño?

Aunque ha sido apoyado por mucha comunidad latina y estadounidense, el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny corre peligro, pues hay un gran sector que no ha tomado muy bien la iniciativa de tener a un artista como Benito actuando en el espectáculo más visto de la NFL en lo que por muchos es considerado como histórico.

Una de las figuras que ha mostrado su descontento es el “boxeador amateur” y creador de contenido es Jake Paul, quien incluso a través de redes sociales ha iniciado un boicot contra Bad Bunny que poco a poco parece tener mayor respuesta, dividiendo a los fanáticos del futbol americano en los Estados Unidos.

Aunque muchos han mostrado su aprobación y contento por tener una propuesta cultural latina en el Super Bowl LX, este suceso podría ser histórico para la manera en que vivimos los eventos deportivos.

¿Cuál es el boicot al Show de Bad Bunny en el Super Bowl?

A través de su cuenta de X, Jake Paul posteó lo siguiente:

“Apagar el espectáculo de medio tiempo a propósito. Unámonos y demostrémosle a las grandes corporaciones que no pueden hacer lo que quieran sin consecuencias (lo que equivale a audiencia para ellas). Ustedes son su beneficio. Dense cuenta de que tienen poder. Apaguen este espectáculo de medio tiempo. Un falso ciudadano estadounidense actuando que odia públicamente a Estados Unidos. No puedo apoyar eso”.

Este llamado nace en medio de tensiones políticas que envuelven a la comunidad latina que ciertamente han vivido meses tensos en los Estados Unidos y aunque hay quienes consideran que Jake Paul solamente quiere llamar la atención con publicaciones cargadas de ironía y apatía respecto a las comunidades afectadas, como su reciente cruce contra la cantante Billie Eilish.

¿Cancelará Bad Bunny su presentación en el Super Bowl?

A instantes de que se lleve a cabo este evento histórico para la comunidad latina, no ha habido algún indicio de que Bad Bunny cancele su presentación, misma que poco a poco comienza a centrar las miradas de todo mundo en el Levi’s Arena de California, donde todo lo que conlleva esta actuación se ha mantenido en un gran misterio.

¿A qué hora canta Bad Bunny en el Super Bowl y dónde verlo?

El Show de Medio Tiempo de "El Conejo Malo" será este domingo 08 de febrero cerca de las 7:00 de la tarde, el cuál podrás seguir a través de las señales de Azteca 7, quien traerá la mejor cobertura con nuestros especialistas para que no te pierdas ningún detalle de lo que sucede en el terreno de juego.