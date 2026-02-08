ÚLTIMA HORA: ¿Se sintió el temblor HOY 8 de febrero en San Francisco, sede del Super Bowl?

Hoy 8 de febrero, justo antes de uno de los eventos deportivos más esperados del año, el Super Bowl LX, la alerta sísmica sonó en la Ciudad de México, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) indicó que fue de magnitud preliminar de 5.7, con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca, hasta el momento no se ha confirmado que en San Francisco, sede del partido entre Seattle Seahakws y New England Patriots, se haya sentido el fenómeno natural.

¿Podría sentirse un sismo de una ciudad de México hacia una de Estados Unidos?

Aunque los sismos generan diversas ondas que viajan a larga distancia su impacto para que un temblor pueda sentirse en diferentes partes dependerá de la distancia e intensidad, ya que esta durante su trayecto va disminuyendo significativamente, por lo que solo los sismos extremadamente fuertes podrían percibirse a tantos kilómetros.

En el caso del sismo registrado la tarde de este domingo que se originó en Puerto Escondido, Oaxaca, México, de magnitud 5.7 no se pudo sentir hasta San Francisco, California, Estados Unidos, debido a la gran distancia que existe entre los dos lugares que es de aproximadamente de más de 3,000 km, gracias a este distanciamiento no se pondría en riesgo la asistencia y bienestar de los más de 68 mil asistentes que acudirán al Levi´s Stadium a presenciar una edición más del Super Tazón y la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo.

¿En dónde ver EN VIVO y GRATIS el Super Bowl 2026 Seattle Seahawks vs New England Patriots?

Al rededor de las 17:30 horas comenzará a escribirse un nuevo episodio en el Super Bowl donde se verán las caras Seattle Seahawks contra New England Patriots, este enfrentamiento ha causado gran expectativa entre los aficionados, ya que después de 11 años ambos equipos tendrán la oportunidad de saldar una cuenta que dejaron pendiente en 2015 y el cual podrás disfrutar EN VIVO y completamente GRATIS dando clic aquí. a partir de las 17:00 horas través del canal 7 en televisión abierta.