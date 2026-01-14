Super Bowl 2026: 7 películas perfectas para disfrutar el futbol americano si no le entiendes

La verdad es que el Super Bowl es uno de esos eventos donde, aunque no seas fan del futbol americano, igual terminas viéndolo porque se disfruta la fiesta a lo grande: hay comida, reuniones, hay memes y el halftime show siempre da mucho de qué hablar. Pero si tú eres de los que todavía pregunta sobre quién y por qué van perdiendo, no pasa nada. Aquí tienes 7 películas que te van a ayudar a disfrutar este día sin sufrir por ser el único que no entiende, pues es probable que te enseñen un poquito.

También te puede interesar: Los mejores halftime shows en la historia del Super Bowl

Estas son 7 películas para disfrutar del futbol americano y disfrutar el Super Bowl 2026

Las películas no tienen un orden en específico, solo son 7 películas que puedes disfrutar para disfrutar de este deporte:

Remember the Titans (Titanes, hicieron historia)

La película perfecta para empezar porque en esta disfrutarás de mucha emoción pura. Te enseña que el futbol americano no es solo un grupo de hombres chocando entre sí, sino un equipo en el que hay liderazgo y drama de vida real. Ideal si quieres llorar tantito antes del kickoff.

Friday Night Lights

Si buscas algo más intenso y realista, esta es la película que estás buscando. Aquí el futbol americano se siente como religión en un pueblo pequeño, con presión, sueños y adrenalina. Si te gusta lo “serio”, esta es la opción.

The Blind Side (Un sueño posible)

Ahora que si quieres algo más ligero y motivacional, esta es la indicada. No necesitas entender jugadas: solo verás cómo el deporte cambia vidas, con corazón y momentos que te conmoverán.

Any Given Sunday (Un domingo cualquiera)

Hay géneros para todos los gustos, y esta cinta es de las más oscuras y brutales. Si quieres conocer el otro lado del deporte, aquí entiendes por qué los jugadores terminan destruidos física y mentalmente.

Draft Day

Esta es para los que aman el chisme, pero versión NFL: negociaciones, presiones, llamadas, traiciones y decisiones millonarias. En este filme no verás acción deportiva.

Jerry Maguire

Hay de todo: romance, caos emocional y los mejores retratos del negocio detrás del deporte. Además, tiene frases icónicas que seguro ya has visto en memes.

The Waterboy (El aguador)

Por último, pero no menos importante, con esta puedes cerrar con muy buenas risas. Es absurda, tonta y muy divertida. Perfecta si lo tuyo es el Super Bowl como evento social y no como una competencia deportiva.