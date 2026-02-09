Super Bowl 2026: Así fue la presentación de Green Day previo al partido de Patriots vs. Seahawks

La presentación de Green Day antes del Super Bowl 2026 fue exactamente lo que los fans esperaban: un show corto, lleno de adrenalina, directo y lleno de clásicos. La banda abrió el espectáculo previo al duelo entre los Patriots y los Seahawks con un mini set que nos recuerda por qué son uno de los grandes del punk rock. Desde su salida al evento, comenzaron a tocar algunos de sus mayores himnos sin rodeos ni discursos extensos, logrando que el Levi’s Stadium explotara de emoción desde los primeros minutos del evento.

El setlist de Green Day durante el Super Bowl 2026

La banda liderada por Billie Joe Armstrong, junto a Mike Dirnt y Tré Cool, salió al escenario sin realizar algún tipo de introducción y de inmediato arrancó con “Holiday”, una de sus canciones más fuertes e icónicas. De inmediato enlazaron con “Boulevard of Broken Dreams”, provocando una ovación masiva en el estadio. El cierre, obviamente, llegó con “American Idiot”, uno de los temas más emblemáticos del grupo, que ha vuelto a resonar con fuerza en los últimos meses. El público cantó a todo pulmón este himno musical.

Green Day dio un show como el que todos esperaban

En medio de una tormenta de discursos políticos, algunos esperaban algún tipo de mensaje directo y explícito de la banda. Aunque no sucedió de la forma en la que todos esperaban, Green Day es conocido por ser una de las bandas de punk rock más políticas de la época moderna. La mayoría de sus canciones funcionan como declaraciones culturales por sí mismas, especialmente en un evento tan visto como lo es el Super Bowl.

Green Day demuestra por qué sigue vigente

La verdad es que el show causó un gran impacto entre los asistentes e incluso podríamos decir que lo viene provocando desde días previos al Super Bowl. Es por eso que Green Day sigue siendo una de las bandas más relevantes del rock: en pocos minutos lograron convertir el ambiente previo al partido en un concierto multitudinario. Su actuación sirvió como el arranque perfecto para una noche que combina lo mejor del deporte, espectáculo y cultura pop.

