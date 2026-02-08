Taylor Swift no irá al Super Bowl 2026: la razón por la que se ausentará por primera vez en 3 años

La respuesta de por qué Taylor Swift no iría al Super Bowl 2026 es más simple de lo que parece: resulta que por primera vez en tres años los Kansas City Chiefs quedaron eliminados y ya no competirán por el campeonato. Dicho de otro modo, sin Travis Kelce en la final, no hay a quién apoyar desde las gradas, como sí ocurrió en temporadas anteriores cuando su presencia se volvió casi parte del show.

También te puede interesar: Super Bowl 2026: 7 películas perfectas para disfrutar el futbol americano si no le entiendes

La noticia para las Swifties llegó junto al duro golpe que recibieron millones de fanáticos que apoyan a los Chiefs, los cuales fueron eliminados en una de sus temporadas más amargas en años.

Los Chiefs quedan fuera… y cambia todo el “plan Swift”

La desafortunada despedida tuvo lugar el domingo pasado, cuando los Kansas City Chiefs (6-8) cayeron 13-16 ante Los Ángeles Chargers (10-4) en la semana 15. Si el futbol americano no es lo tuyo, lo traducimos para ti: el resultado tuvo como consecuencia su eliminación.

Y todo parece ser que les salió mal, pues el jugador estrella del equipo, Patrick Mahomes, sufrió una lesión de rodilla y tuvo que salir del partido, lo que dejó aún más tristeza en el aire el cierre de temporada.

Con la derrota, los Chiefs se quedaron sin posibilidades reales de pelear por el Super Bowl LX, siendo la primera vez desde 2014 que ni siquiera llegarían a playoffs.

¿Taylor Swift iba al Super Bowl por Travis Kelce?

Seamos honestos: aunque Taylor Swift ama el deporte, su presencia en los partidos más importantes estaba totalmente conectada con una cosa: Travis Kelce. Y es que desde que su relación se hizo pública, Taylor se convirtió en un imán mediático para el equipo en cada juego, pues las cámaras estaban siguiéndola todo el tiempo; en redes sociales, sus reacciones se volvían virales y cada uno de sus outfits marcaba tendencia.

Pero ahora que Kansas City quedó fuera, no hay posibilidades de que Taylor aparezca como una espectadora neutral que disfruta de un buen partido, especialmente con el ruido mediático que eso implicaría.

Tampoco estará en el show de medio tiempo

Recordemos que ya van varios años que los fans esperan que ella se vuelva parte del show más importante del mundo deportivo: El show de medio tiempo del Super Bowl. Aunque mucho se habló de su participación, es algo que ella no tiene en mente hacer y claramente, si eso fuera a ocurrir, no sería este 2026, pues este año estará encabezado por Bad Bunny.