¿Superó a Capitán América? Así fue la semana de estreno de Johanne Sacreblu

‘Johanne Sacreblu', largometraje que nació como respuesta a ‘Emilia Pérez', se ha convertido en todo un fenómeno tanto fuera como dentro de territorio mexicano. La misma creadora Camila D. Aurora se sorprendió bastante ante la respuesta viral que tuvo en un inicio su propuesta de cortometraje, título que ahora se ha retomado en medios internacionales. Gracias a esta viralización ‘Johanne Sacreblu’ llegó a estrenarse en el cine, y así fue como le fue en su semana de estreno.

Johanne Sacreblu: Un éxito en taquilla

Si bien cuando Camila D. Aurora anunció que había una posibilidad de que ‘Johanne Sacreblu’ llegara a los cines, dejó en claro que llevar ese proyecto a la pantalla grande no era cualquier cosa, esto porque todos sabemos que así como nace una tendencia esta muere dentro de muy poco tiempo. Motivo por el cual le pidió a la gente mostrar su apoyo en X para que se hiciera viral #JohanneSacrebluEnPantallas.

Después de que se lograra la meta de menciones en X, rápidamente comenzó el trabajo para que ‘Johanne Sacreblu’ se hiciera un largometraje, en donde se le añadieron escenas y una canción extra, en una versión exclusiva para cines.

El día de estreno por fin llegó, pues el pasado 14 de febrero en la cadena de Cinedot se hizo una presentación a prensa y premiere con alfombra roja, donde claramente acudieron los actores, actrices y por supuesto la directora y creadora de ‘Johanne Sacreblu’ Camila D. Aurora.

‘Johanne Sacreblu’ fue proyectada en 6 salas de Cinedot, este título alcanzó el segundo lugar de ingresos por pantalla, si bien no superó a ‘Capitán América’ sí llego a un exitoso segundo lugar. Y a nivel nacional se posicionó en el número 28 de la taquilla, con 1,194 asistentes.

¡QUIERO LLORAR! 😭😭😭 ¡Lo lograron! Johanne Sacreblu es un éxito rotundo en taquilla.



¿Cómo recibió la crítica a ‘Johanne Sacreblu’?

Hay quienes dicen que ‘Johanne Sacreblu’ no debe ser considerado una película, la misma creadora dejó en claro que no se trataba de una propuesta audiovisual, si no más bien política, en un intento por “insultar” o incluso burlarse de la cultura francesa, así como Jacques Audiard lo hizo , según muchos, con la cultura mexicana en ‘Emilia Pérez'.

Camila D. Aurora compartió hace tiempo que ‘Johanne Sacreblu’ busca dar a conocer problemas sociales y llegar a la comunidad para que esta se sumerja en un debate público, referente al contraste cultural que se presenta en su largometraje, logrando compararlo con ‘Emilia Pérez’ y el impacto nefativo que ha tenido en México y el mundo.