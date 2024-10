“Terrifier 3": La película de terror que se estrenó con Clasificación D

La saga “Terrifier” se ha posicionado como una de las favoritas entre los fanáticos del horror en todo el mundo. La tercera entrega, “Terrifier 3”, está estrenándose en diferentes partes del mundo y muchos se preguntaban si llegaría a las salas de cine de nuestro país.

Para muchos fue una sorpresa que llegara sin ningún tipo de edición, pero con una clasificación D.

¿Qué significa que una película tenga una clasificación D?

Cuando una película recibe una clasificación D en nuestro país, significa que contiene imágenes de sexo explícito o violencia en exceso. A diferencia de las clasificaciones AA, A y B (que son de carácter informativo), las clasificaciones C y D son de carácter restrictivo. Por ende, todas las personas que no cumplan con las condiciones impuestas por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía no podrá ingresar a las salas de cine a ver la película “Terrifier 3”.

¿De qué trata la serie de Terrifier?

Las películas de la serie “Terrifier” se han convertida en una de las favoritas de todos los fanáticos del horror y del gore. Empezando como un proyecto de bajo presupuesto en las dos primeras entregas (aproximadamente 35,000 dólares), esta tercera parte de la historia de Art The Clown logró tener un presupuesto aproximado de 2 millones de dólares. Aunque pare muchos sean películas que dependen mucho del “shock value” y el gore en exceso, para otros ha sido un “viaje” en el que han podido ver como nace un nuevo clásico del horror.

Cada una de las películas de “Terrifier” sigue a Art The Clown, un payaso que tiene un aspecto escalofriante y que tiene el objetivo de atormentar y torturar a todos aquellos que se convierten en sus víctimas. Desde la primera entrega, se notó que Art es un personaje oscuro, con la única motivación de asesinar. A pesar de que en la primer película se quitó la vida, algo malvado lo resucitó, haciendo que continuara su ola de violencia y muerte.