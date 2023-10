TEST: ¿Tendrás suerte en el amor? Descubre si conocerás a tu Homero Addams

¡La temporada más escalofriante está por llegar! Y junto con ello, también el doble estreno Platinum de Los Locos Addams este 15 de octubre, ¿estás listo para sobrevivir a tantos sustos?

Nuestro ya conocido y bien parecido Homero Addams es una leyenda en el arte del enamoramiento, no por nada es una importante figura del romanticismo, basta con ver cómo trata a su amada Morticia, ¡es todo un caballero! Dudo que muchos de nosotros no quiera a un Homero Addams como pareja, ¿o no?

Aunque no todos hemos tenido aún la suerte de encontrar a nuestra alma gemela, nuestra media naranja, nuestro hilo rojo (o como quieras llamarle), posiblemente estamos a un paso de conocer a nuestra persona ideal, pero eso lo sabrás si hace este divertido test, ¿qué dices?, ¿te lanzas?, son solo 5 preguntas.

¿Qué te depara el futuro? Cuéntame en redes sociales este 15 de octubre mientras ves el estreno Platinum de Los Locos Addams por el canal correcto.