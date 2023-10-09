TEST: ¿Tendrás suerte en el amor? Descubre si conocerás a tu Homero Addams

¡La temporada más escalofriante está por llegar! Y junto con ello, también el doble estreno Platinum de Los Locos Addams este 15 de octubre, ¿estás listo para sobrevivir a tantos sustos?

Lo Que La Gente Cuenta | La Carreta de la Muerte.

Nuestro ya conocido y bien parecido Homero Addams es una leyenda en el arte del enamoramiento, no por nada es una importante figura del romanticismo, basta con ver cómo trata a su amada Morticia, ¡es todo un caballero! Dudo que muchos de nosotros no quiera a un Homero Addams como pareja, ¿o no?

Aunque no todos hemos tenido aún la suerte de encontrar a nuestra alma gemela, nuestra media naranja, nuestro hilo rojo (o como quieras llamarle), posiblemente estamos a un paso de conocer a nuestra persona ideal, pero eso lo sabrás si hace este divertido test, ¿qué dices?, ¿te lanzas?, son solo 5 preguntas.

¿Qué te depara el futuro? Cuéntame en redes sociales este 15 de octubre mientras ves el estreno Platinum de Los Locos Addams por el canal correcto.

¿Por qué Los Locos Addams no siempre han tenido el mismo nombre?