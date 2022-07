TEST: ¿Atlanteano, humano o híbrido? Descubre tu especie.

Hablando de especies, ¿has escuchado de Atlantis? Los habitantes de ahí se llaman atlanteanos y es por esto que hemos traído para ti a su rey. No te pierdas este domingo 31 de julio el estreno Platinum de Aquaman. ¿Dónde? ¡Sólo por Azteca 7!

El momento ha llegado y es que Arthur Curry descubrió su verdadero origen con ayuda de algunas personas que fue conociendo durante su vida. A pesar de negarse a reconocerlo, al final de cuentas, se sintió identificado con su especie.

Es por eso que tú al igual que Arthur estás a punto de descubrir si realmente por tu cuerpo corre sangre humana, atlanteana o híbrida.

Arthur representa lo mejor de dos mundos siendo un híbrido, ¿quieres conocer su historia? Pues no te pierdas la película que te contará cómo fue el difícil viaje de Curry para descifrar si es digno de estar o no en el lugar del rey de Atlantis. Esta película está llena de sorpresas y aventuras increíbles, además, podemos presumir que los lugares donde se grabó el film no tienen igual. Eso sumado al sentido del humor que Aquaman tiene hace que la película sea única y se disfrute a cada momento.



Este domingo 31 de julio llega a las pantallas de Azteca 7 el estreno Platinum de Aquaman, el rey de los 7 mares ¡y no te lo puedes perder!