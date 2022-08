TEST | ¿Qué tan bien te sabes los clásicos de Aladdín?

Aladdín se ha convertido en un clásico con el paso de los años, y algo que nunca olvidaremos son sus icónicas canciones llenas de magia y un ritmo inigualable, ¿estás listo para poner a prueba tu memoria? Contesta este test y demuestra qué tan fan eres.

¿Te imaginas lo cool que sería poder pedir tres deseos? Yo desearía escuchar infinitamente las canciones de Aladdín (no me juzguen). La verdad es que me encanta escuchar el soundtrack, pero nada es mejor que ver los bailes y acrobacias, además de los colores, texturas y efectos que esta gran película pudo hacer realidad.

El estreno Platinum de Aladdín llega este 28 de agosto a Azteca 7, acompáñanos a recorrer tierras lejanas y a demostrar si mereces los tres deseos del Genio.

Y tú, ¿cuáles deseos le pedirías?