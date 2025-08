Top 7 mejores Pokémon de la historia: los más poderosos y populares

Con más de 1000 criaturas en la Pokédex, elegir a los mejores Pokémon no es tarea fácil. Analizar cuáles de ellos podrían entrar en el top es una tarea compleja, ya que podemos tomar varias cosas a consideración como estadísticas, legado en los juegos, apariciones en el anime y popularidad general, algunos destacan por encima del resto.

¿Cuáles son los mejores Pokémon?

Como dijimos, un Pokémon puede destacarse por varias cosas. En esta ocasión rescatamos en este top los mejores según su poder en combate, diseño inolvidable o por romper el meta competitivo.

1. Pikachu – El rostro de la franquicia

Aunque no es el más fuerte, Pikachu es el Pokémon más famoso del mundo. Puedes no conocer a la franquicia, pero conoces al famoso Pokémon eléctrico. No por nada es la imagen oficial de la franquicia, protagonista del anime y un símbolo global, un verdadero icono de la cultura pop.

Crédito: 2024 POKÉMON. 1997-2024 NINTENDO, CREATURES, GAME FREAK, TV TOKYOSHOPRP, JR KIKAKU. TM, AND CHARACTER NAMES ARE TRADEMARKS OF NINTENDO

2. Mewtwo – El más poderoso del Gen 1

Mewtwo, es una leyenda y sigue siendo uno de los Pokémon más temibles. Creado por el hombre gracias a la genética Pokémon del ADN de Mew. En competitivo y en cualquier historia, Mewtwo siempre es una amenaza.

Crédito: 2024 POKÉMON. 1997-2024 NINTENDO, CREATURES, GAME FREAK, TV TOKYOSHOPRP, JR KIKAKU. TM, AND CHARACTER NAMES ARE TRADEMARKS OF NINTENDO

3. Charizard – El favorito de muchos

Charizard es uno de los Pokémon más populares y queridos. Incluso ha recibido varias versiones (como las Mega X y Y y la forma Gigamax) y siempre brilla tanto en los juegos como en el anime.

Crédito: 2024 POKÉMON. 1997-2024 NINTENDO, CREATURES, GAME FREAK, TV TOKYOSHOPRP, JR KIKAKU. TM, AND CHARACTER NAMES ARE TRADEMARKS OF NINTENDO

4. Greninja – Veloz, letal y con estilo

El primero en la lista que no pertenece a la primera generación. Fue elegido como el Pokémon más popular del mundo en una encuesta global. Greninja tiene una gran presencia tanto en juegos como en el anime. Su habilidad “Mutatipo” y su forma Ash-Greninja lo hacen destacar entre los Pokémon.

Crédito: 2024 POKÉMON. 1997-2024 NINTENDO, CREATURES, GAME FREAK, TV TOKYOSHOPRP, JR KIKAKU. TM, AND CHARACTER NAMES ARE TRADEMARKS OF NINTENDO

5. Garchomp – El rey del competitivo

Este dragón-tierra ha dominado el meta en varias generaciones. Rápido, fuerte y versátil, Garchomp es casi obligatorio en equipos competitivos por su excelente combinación de estadísticas y habilidades.

Crédito: 2024 POKÉMON. 1997-2024 NINTENDO, CREATURES, GAME FREAK, TV TOKYOSHOPRP, JR KIKAKU. TM, AND CHARACTER NAMES ARE TRADEMARKS OF NINTENDO

6. Gengar – El fantasma favorito

Desde la primera generación, Gengar se convirtió en uno de los favoritos de los fans. Su megaevolución le permitió alcanzar otro nivel de popularidad, y además, lo convirtió en un terror del competitivo. Su diseño es simplemente inolvidable y, su forma Gigamax, lo devolvió al spotlight en Sword and Shield.

Crédito: 2024 POKÉMON. 1997-2024 NINTENDO, CREATURES, GAME FREAK, TV TOKYOSHOPRP, JR KIKAKU. TM, AND CHARACTER NAMES ARE TRADEMARKS OF NINTENDO

7. Arceus – El dios de los Pokémon

El creador del universo Pokémon, Arceus tiene la habilidad de cambiar de tipo según la tabla que lleve consigo. Su versatilidad y lore lo convierten en una verdadera leyenda y un completo misterio dentro de la saga.

Crédito: 2024 POKÉMON. 1997-2024 NINTENDO, CREATURES, GAME FREAK, TV TOKYOSHOPRP, JR KIKAKU. TM, AND CHARACTER NAMES ARE TRADEMARKS OF NINTENDO

Como en todo, cada entrenador tiene sus favoritos, pero estos 7 Pokémon han marcado historia tanto dentro como fuera de los juegos de alguna manera entre el fandom. Ya sea por poder, historia o diseño, son parte del motivo por el cual un fanático ama a la franquicia.

¿Faltó tu favorito?

También te puede interesar: The Adventures of Elliot: lo nuevo de Square Enix que recuerda a Zelda y Octopath Traveler