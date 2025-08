¿El nuevo Zelda? The Adventures of Elliot sorprende con su demo y apunta alto

Square Enix lo hizo de nuevo y vuelve a apostar por los JRPG en HD-2D, pero esta vez trae una propuesta mucho más ágil y dinámica. “The Adventures of Elliot: The Millenium Tales” es el nuevo proyecto de Tomoya Asano —productor de Octopath Traveler— que ya está en boca de todos, pues, promete encantar tanto a los fans del pixel art como a quienes buscan acción en tiempo real dentro de un videojuego.

The Adventures of Elliot: ¿el heredero espiritual de Zelda?

Algo que llama la atención es que muchos han comparado esta nueva obra de Square Enix con “The Legend of Zelda” y la verdad es que esto es un poco inevitable. Esto se debe a que este juego toma algunos elementos de Zelda, Ys y Seiken Densetsu. Cabe resaltar de que, a pesar de que tomó mucha inspiración en estos títulos, logra crear con ellos su propia identidad dentro del género de acción RPG.

Un arte que enamora y una ambientación de cuento

Uno de los aspectos que más llama la atención y que enamora a todos a primera vista es su estilo artístico. Contiene escenarios vibrantes y llenos de detalles. Desde el primer momento, “The Adventures of Elliot” nos transporta a un mundo mágico, con ciudades llenas de secretos como el reino de Huther, hasta una mazmorra construida dentro de una flor de loto gigante. La exploración en este título es clave y siempre gratificante.

La música resalta por tener toques celtas y medievales que de alguna manera refuerzan esta atmósfera de fábula. Y hay una buena noticia para los hispanohablantes: el juego contará con doblaje completo en español. Aquí te dejamos un tráiler por si aún no lo habías visto:

“The Adventures of Elliot: The Millenium Tales”: Combate rápido y personalizable

El sistema de combate se siente como algo nuevo, completamente fresco. Puedes cambiar entre espada, escudo, arco y bombas al estilo Zelda, o usar habilidades mágicas personalizadas mediante magicitas. Además, tu hada compañera, Faie, aporta poderes únicos. Otro detalle que vale la pena resaltar es que un segundo jugador puede controlar a Faie en modo cooperativo.

La jugabilidad combina acción, estrategia ligera y resolución de puzles, permitiendo que adaptes tu estilo a cada situación.

¿Cuándo sale The Adventures of Elliot?

The Adventures of Elliot: The Millenium Tales se lanzará en 2026 para Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X|S y PC (Steam y Microsoft Store). Aunque aún no tiene fecha concreta de estreno, su demo ya ha generado grandes expectativas.

¿Estás listo para explorar más allá de los muros del reino de Huther?

