¿El anime más hermoso de todos? Por esto, Demon Slayer es una obra visual sin igual

Desde su estreno en 2019, Demon Slayer ha sido una obra aclamada no solo por su historia emocional y épica, sino también por su calidad visual que te deslumbra desde el principio. Y algo que llama la atención es que no solo millones de fans celebran su animación, también los expertos coinciden en que este es los animes más bellos jamás creados. Pero… ¿por qué?

¿Por qué Demon Slayer es considerado el anime más hermoso de todos los tiempos?

Si tú no has disfrutado la serie y has escuchado este tipo de comentarios al respecto, te contaremos lo que hace que esta obra visual sea algo imperdible para todo fanático del anime, seguro querrás verlo después de esto:

1. Animación cinematográfica de altísimo nivel

La animación está a cargo de Ufotable, un estudio japonés conocido por su precisión y ambición artística. Y quedó claro que uno de sus objetivos con cada uno de los episodios de Demon Slayer era hacer que se sintieran como si vieras una película.

El uso de movimientos de cámara en 3D, efectos especiales y animación a mano cuidadosamente integrada hacen de las escenas de batalla, verdaderas piezas de arte.

2. Estilo artístico tradicional japonés

Una de las señas visuales más reconocibles de la serie son las técnicas de respiración. Cuando Tanjiro usa la “Respiración del Agua”, vemos olas al estilo de “La gran ola de Kanagawa”. Esto le da a la serie un aire cultural, poético y visualmente distintivo.

3. Paleta de colores expresiva

Demon Slayer hace uso de colores vibrantes reconocibles para cualquiera. Desde los tonos cálidos en los momentos familiares hasta los colores intensos y contrastantes en las escenas de combate, la serie es un festín visual en cada uno de sus capítulos. Dicho de otro modo, la serie se siente como una pintura en movimiento.

¿Entonces “Kimetsu no yaiba” es el anime más hermoso de la historia?

El arte es algo subjetivo; sin embargo, muchos coinciden con esta afirmación y es que su combinación de arte tradicional, tecnología de animación avanzada y diseño ha redefinido los estándares de belleza dentro del anime moderno.

¿Ya viste el anime? ¿Qué es lo que más te gusta de la animación?