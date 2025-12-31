BYD y el futuro de la movilidad: tecnología más allá del vehículo

Por ello, BYD ha desarrollado plataformas eléctricas dedicadas que optimizan el uso de la energía, mejoran el desempeño y elevan los estándares de seguridad. Estas arquitecturas permiten diseñar vehículos más eficientes y adaptados a las necesidades del usuario moderno.

De forma paralela, la compañía impulsa soluciones de carga y sistemas energéticos que reducen las barreras de entrada a la movilidad eléctrica. La reducción de tiempos de carga y la expansión de infraestructura son factores clave para acelerar esta transición.

Con una estrategia integral basada en innovación y sustentabilidad, BYD se consolida como una empresa que no solo fabrica vehículos, sino que construye el futuro de la movilidad.