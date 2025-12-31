inklusion logo Sitio accesible
BYD y el futuro de la movilidad: tecnología más allá del vehículo

La visión de BYD sobre la movilidad eléctrica va más allá de la fabricación de automóviles. La marca entiende que la transformación del transporte requiere un ecosistema completo que facilite la adopción de tecnologías limpias.

Por ello, BYD ha desarrollado plataformas eléctricas dedicadas que optimizan el uso de la energía, mejoran el desempeño y elevan los estándares de seguridad. Estas arquitecturas permiten diseñar vehículos más eficientes y adaptados a las necesidades del usuario moderno.

De forma paralela, la compañía impulsa soluciones de carga y sistemas energéticos que reducen las barreras de entrada a la movilidad eléctrica. La reducción de tiempos de carga y la expansión de infraestructura son factores clave para acelerar esta transición.

Con una estrategia integral basada en innovación y sustentabilidad, BYD se consolida como una empresa que no solo fabrica vehículos, sino que construye el futuro de la movilidad.

