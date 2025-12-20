inklusion logo Sitio accesible
Comprar, jugar y ganar: así se vivió la entrega de vehículos BYD en Monterrey

¿Te imaginas ir al súper y salir manejando un auto eléctrico? Eso fue exactamente lo que vivieron los ganadores de la campaña “¡Arráncate a ganar ya!”, una colaboración entre BYD y Soriana que puso la emoción al centro de la experiencia.

Notas,
TV Azteca Especiales

El 10 de diciembre, Monterrey fue testigo de la entrega oficial de tres vehículos BYD , en un evento donde los ganadores tomaron el micrófono para agradecer y compartir cómo una decisión cotidiana terminó en una experiencia inolvidable.

La mecánica fue clara y directa: comprar, registrar el ticket, jugar y participar. Sin complicaciones, sin barreras. El resultado: premios que reflejan el presente y el futuro de la movilidad eléctrica.

Cuando la innovación se celebra: BYD convierte sueños en realidad

Modelos como BYD SHARK, Yuan Pro y Dolphin Mini marcaron el cierre de una campaña que apostó por la innovación, la cercanía con el consumidor y la idea de que ganar puede ser tan simple como intentarlo.

