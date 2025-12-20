Durante la entrega de premios de “¡Arráncate a ganar ya!”, los ganadores subieron al escenario para agradecer y contar cómo recibieron la noticia de que habían ganado un vehículo BYD . La reacción fue la misma en todos: sorpresa, emoción y muchas ganas de arrancar una nueva etapa.

Cuando la innovación se celebra: BYD convierte sueños en realidad

La presencia de directivos de BYD México reforzó el mensaje de que la electrificación también puede ser cercana, accesible y parte de la vida diaria. Más allá de los autos, el evento celebró la confianza de los consumidores y el poder de una experiencia bien pensada.

Porque cuando comprar, participar y ganar se alinean, la innovación deja de ser un concepto y se convierte en una historia real.

