Más que una reunión: AA firma convenio histórico para salvar vidas.

El alcoholismo es un reto de salud pública que requiere soluciones conjuntas. Por ello, en el arranque de la 31ª Semana Nacional de Información, Alcohólicos Anónimos y el Gobierno de México formalizaron una alianza sin precedentes.

Alianza por la salud: AA y Gobierno Federal en pro de la red de atención nacional

A través de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, se busca que cualquier persona con problemas de consumo de alcohol reciba orientación profesional y el acompañamiento humano que caracteriza a AA. Con presencia en hospitales y centros comunitarios, el mensaje es claro: la recuperación es posible cuando el sector salud y la comunidad trabajan de la mano. ¡Infórmate y comparte esta esperanza!

