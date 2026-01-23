ÚLTIMA HORA: Muere Francis Buchholz, bajista de Scorpions, a los 71 años

El mundo de la música está de luto. Muere Francis Buchholz, el legendario bajista de Scorpions. La noticia fue confirmada por la misma banda alemana a través de un comunicado emitido en sus redes sociales este viernes, 23 de enero. Buchholz tenía 71 años.

“Queridos fans: Acabamos de recibir la triste noticia del fallecimiento de nuestro viejo amigo y bajista, Francis Buchholz. Su legado con la banda perdurará por siempre, y siempre recordaremos los buenos momentos que compartimos juntos. Nuestro más sentido pésame a Hella, su familia y amigos. Descanse en paz, Francis”, se lee en el escrito.

¿De qué murió Francis Buchholz, bajista de Scorpions?

En un comunicado diferente, compartido por la familia del músico vía Fecebook, se informó que Buchholz falleció el día de ayer, 22 de enero, tras perder una batalla privada contra el cáncer. En el mismo escrito, los familiares agradecen a los fans por su increíble lealtad a lo largo de los años y aseguran que la leyenda del rock se fue de este plano terrenal “rodeado de amor”.

“Nuestros corazones están destrozados. Durante su lucha contra el cáncer permanecimos a su lado, enfrentado cada desafío como familia”, se lee en el comunicado. “Aunque las cuerdas se han silenciado, su alma permanece en cada nota y cada vida que tocó”, añaden.

Información en desarrollo*