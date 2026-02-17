ÚLTIMA HORA: Muere Kako Zara, querido actor de doblaje, famoso por darle voz a Husk en Hotel Hazbin

El mundo del entretenimiento y el doblaje latino están de luto. Muere Karoly Díaz Zará, mejor conocido en el mundo del doblaje como Kako Zara. El artista de origen chileno fue famoso por darle voz a personajes como Husk en Hotel Hazbin y el Gato Ensombrerado, entre otros. Su muerte fue confirmada por el grupo tropical Orquesta Huambaly, del que también formaba parte, este 17 de febrero. Zara tenía 55 años.

“En la madrugada de hoy, nuestro querido Kako Zara dio su último respiro. Luchó con valentía hasta el final, pero no alcanzó. (...) Queremos agradecer de corazón a cada persona que se sumó con sus plegarias y pensamientos; estamos seguros de que Kako sintió ese apoyo. A su familia, enviamos nuestras más sinceras condolencias y un abrazo fraterno en este momento de tristeza. Kako siempre estará en nuestros corazones y en la historia de la Orquesta Huambaly”, se lee en el escrito.

¿De qué murió Kako Zara? Revelan su causa de muerte

De acuerdo con diversos reportes, Kako falleció el 17 de febrero de 2026 a causa del síndrome hepatorrenal (SHR). Según explica el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), el SHR es una lesión renal aguda que se presenta en personas con enfermedad hepática avanzada y afecta principalmente a los riñones y el hígado.

¿Quién era Kako Zara? Estos son sus principales personajes en el mundo del doblaje

Si bien Kako Zara era conocido en el mundo del doblaje por su impecable trabajo con Husk en Hotel Hazbin (2024 - 2025), su trayectoria va más allá. Entre sus principales papeles en series animadas de televisión, destacan:



El Gato Ensombrerado en El Gato Ensombrerado Viaja por Todos Lados (2010 - 2016)

en El Gato Ensombrerado Viaja por Todos Lados (2010 - 2016) Saikhan en La Leyenda de Korra (2012)

en La Leyenda de Korra (2012) Sheriff Swiftstone en Corn & Peg (2019-2020)

en Corn & Peg (2019-2020) Wayne Stevens en Out There (2015)

en Out There (2015) Sr. Grouper en Bubble Guppies (2011-2023)

Además de su pasión por el doblaje, Kako también amaba la música, pues formó parte de la agrupación tropical de jazz, Orquesta Huambaly.

Descanse en paz, Kako Zara.