ÚLTIMA HORA: Steven Spielberg se une al selecto grupo de los EGOT, después de ganar este premio en los Grammy 2026

¡De no creerse! El director y guionista estadounidense Steven Spielberg acaba de unirse al selecto grupo de los llamados EGOT, después de haberse llevado el Grammy por su trabajo como productor en Music by John Williams, un documental que acaba de llevarse el gramófono por Mejor Película Musical.

Spielberg se ha consolidado como uno de los máximos exponentes del mundo del entretenimiento de los últimos años, y tiene ya en su estante 3 premios Oscar, 4 premios Emmy, 1 Tony y ahora ya cuenta con 1 Grammy:



Oscar: Mejor Director y Mejor Película por La Lista de Schindler. Mejor Director por Salvar al Soldado Ryan.

Emmy: Por su participación en la producciónd e The Pacific, Band of Brothers y Pinky y Cerebro.

Grammy: Por su participación en la producción de Music by John Williams.

Tony: Productor del musical A Strange Loop.

¿Qué significa ser EGOT?

EGOT hace referencia a los premios más codiciados de la industria del entretenimiento: Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

¿Qué otros artistas son EGOT?

Los artistas que gozan de este codiciado estatus hasta el momento son:

